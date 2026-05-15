Subsidio al combustible: Gobierno aumenta topes semanales en nueva actualización

Las autoridades advirtieron que el combustible subsidiado deberá utilizarse exclusivamente para las actividades autorizadas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó nuevos montos del subsidio estatal al combustible y actualizó los precios máximos que pagarán los sectores beneficiados del programa de estabilización, vigente desde este 15 de mayo hasta el 29 de mayo de 2026.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial mediante la resolución MEF-RES-2026-1710, firmada por el ministro Felipe Chapman, y surge tras el reciente incremento en los precios internacionales de los combustibles.

Según el documento, el ajuste busca “mitigar parcialmente el impacto del aumento inusual y sostenido de los precios internacionales del combustible sobre el transporte público, la logística, la producción y el costo de vida en el país”.

Estos serán los nuevos precios subsidiados

El Gobierno estableció los siguientes precios máximos que deberán pagar los beneficiarios del programa en estaciones de combustible:

Gasolina de 91 octanos: B/.0.93 por litro.

B/.0.93 por litro. Gasolina de 95 octanos: B/.1.05 por litro.

B/.1.05 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.0.92 por litro.

La diferencia entre el precio real en las estaciones y el monto subsidiado será cubierta parcial o totalmente por el Estado, a través del MEF.

¿Quiénes recibirán el beneficio?

El subsidio aplicará para:

Transporte de pasajeros.

Transporte de carga vinculada al abastecimiento de alimentos y productos esenciales.

Producción agropecuaria.

Pesca artesanal.

Todos los beneficiarios deberán estar previamente validados dentro del programa gubernamental.

Montos máximos subsidiados

La resolución también establece topes máximos semanales subsidiados según el tipo de vehículo o actividad económica.

Entre ellos destacan:

Modalidad Monto anterior Monto actual Variación Pick Up / Panel B/.30.64 B/.32.28 +B/.1.64 ↑

+5.35% Camión Refrigerado B/.74.60 B/.80.70 +B/.6.10 ↑

+8.18% Camión Articulado B/.130.55 B/.141.23 +B/.10.68 ↑

+8.18% Pesca Artesanal B/.60.20 B/.70.80 +B/.10.60 ↑

+17.61% Taxi B/.56.89 B/.66.91 +B/.10.02 ↑

+17.61% Bus Colectivo B/.183.52 B/.198.52 +B/.15.00 ↑

+8.17% Colegial B/.98.85 B/.106.93 +B/.8.08 ↑

+8.17% Ruta Interna B/.113.02 B/.122.26 +B/.9.24 ↑

+8.18% Tereza Espinoza - TVN Noticias

Gobierno advierte controles y sanciones

Las autoridades advirtieron que el combustible subsidiado deberá utilizarse exclusivamente para las actividades autorizadas.

En caso de detectar irregularidades o uso indebido del beneficio, el Estado podrá suspender o cancelar el acceso al programa, además de aplicar sanciones administrativas o penales.

La resolución establece además que el programa continuará mientras persistan aumentos en los precios internacionales del combustible y que los valores subsidiados serán revisados y actualizados cada dos semanas, dependiendo del comportamiento del mercado y de la disponibilidad presupuestaria.