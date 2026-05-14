'Esperemos que así sea': Mulino sobre supuesta renuncia de la rectora de la Unachi y descarta cambios en su gabinete

A pesar de que el mandatario descartó cambios en su gabinete, espera que la rectora de la Unachi haya renunciado.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que por el momento no evalúa realizar cambios en su gabinete de gobierno y manifestó sentirse cómodo con el equipo que lo acompaña desde el inicio de su administración.

Indicó que las evaluaciones dentro del Ejecutivo son permanentes, aunque aclaró que eso no significa que deba producirse una reorganización ministerial al acercarse el segundo año de gestión.

“Aquí se evalúa todos los días, pero no porque uno llegue al segundo año de gobierno tiene que existir cambio de gabinete”, expresó Mulino. El presidente reiteró su respaldo a los ministros y funcionarios que integran actualmente su administración.

Yo estoy cómodo con el equipo que conformé desde el día uno. Hoy no hay cambio de gabinete por ahora”, afirmó.

Consultado sobre las recientes renuncias dentro del sector agropecuario, Mulino evitó profundizar en el tema y señaló que corresponde al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ofrecer mayores explicaciones.

“Ese es un sector muy complejo y son entidades también difíciles. El ministro Linares, como ministro de Agricultura y rector del sector, creo que es el mejor indicado para explicar detalles sobre esas renuncias”, manifestó.

'Esperemos que así sea', dijo sobre la renuncia de la rectora de la Unachi

El mandatario también se refirió a versiones sobre una supuesta renuncia en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), aunque indicó que espera información oficial por parte de la ministra de Educación.

“He leído lo que usted ha leído, que la señora renunció. Esperemos que así sea, vamos a ver qué dice la ministra de Educación. Ella es la que tiene que anunciar esto al país”, dijo.