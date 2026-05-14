Mulino defiende ingreso de Panamá a la OCDE como una apuesta a futuro

El mandatario advirtió que ingresar a la OCDE se trata de un proceso extenso. “Anticipo, es un proceso muy largo. A lo mejor no lo voy a ver yo concluido como presidente de la República” , afirmó.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió el interés del país en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar que la adhesión abriría nuevas oportunidades para Panamá en materia de inversión, fortalecimiento institucional y proyección internacional.

Durante su conferencia semanal de este jueves, el que en el pasado mantuvo posturas críticas hacia decisiones tomadas por ese organismo sobre Panamá, aseguró que el contexto actual lleva al país a buscar una participación dentro de la organización.

Siempre el país tiene que estar en mejores escenarios de donde estamos. Así como hemos hecho un esfuerzo tremendo para salir de casi todas las listas, el estar en esa organización nos abre puertas, nos coloca en un mejor rating de país frente al mundo”, expresó Mulino.

El presidente explicó que en septiembre y octubre de 2024 presentó formalmente en París el interés de Panamá de integrarse a la OCDE durante una visita oficial al presidente francés, Emmanuel Macron.

También advirtió que se trata de un proceso extenso. “Anticipo: es un proceso muy largo. A lo mejor no lo voy a ver yo concluido como presidente de la República”, afirmó.

Mulino indicó que Panamá recibe apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en las primeras etapas del proceso, enfocado en presentar el modelo de país que busca desarrollar. El mandatario sostuvo que pertenecer a la OCDE ayudaría a mejorar la percepción internacional del país y podría traducirse en beneficios para la inversión privada y extranjera.

Estoy seguro que todas esas cosas van a repercutir en su momento en beneficio de la inversión privada, la inversión extranjera y el funcionamiento mismo de la nación panameña”, señaló.

El presidente también aclaró que el proyecto de ley sobre sustancia económica que actualmente discute la Asamblea Nacional no guarda relación con el proceso de adhesión a la OCDE.

Ese tema nada tiene que ver con el proyecto de ley que se discute actualmente en la Asamblea sobre sustancia económica. No tiene ninguna relación una cosa con la otra. Son temas distintos. Nosotros estamos trabajando junto con la Asamblea Nacional en ese proyecto de ley para cumplir un objetivo importantísimo, y es salir de la última lista que nos hace falta en Europa. Nada más de eso se trata. Pero sí creo que a Panamá le conviene. Hay países vecinos que forman parte de la OCDE y también países del primer mundo”, dijo.

Chapman formar parte de la OCDE es pensar en las siguientes generaciones

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el interés de Panamá en formar parte de la OCDE responde a una visión de mediano y largo plazo enfocada en las futuras generaciones.

“Formar parte de la OCDE es una decisión pensando en mediano y largo plazo. Es decir, no pensar en este quinquenio, sino pensar en las siguientes generaciones”, manifestó Chapman.

El ministro destacó que la organización ofrece estándares internacionales que podrían ayudar al país en áreas como educación e institucionalidad.

Hay aspectos muy importantes que no son de obligatorio requerimiento, pero que le abren una oportunidad al país de fortalecer su institucionalidad”, comentó.

Chapman señaló además que algunos estándares globales pueden tener un impacto directo en la población, especialmente en los jóvenes.

“Hay estándares globales que ayudan a mejorar la educación de forma importante y le permiten a nuestra juventud estar debidamente preparada para un mundo altamente cambiante”, indicó. El titular de Economía precisó que Panamá no estaría obligado a adoptar todas las disposiciones del organismo y que cada país escoge los aspectos que considera prioritarios según sus necesidades. “No todos los países son iguales. Las necesidades de Panamá no son las mismas que las de Finlandia o Suecia”, agregó.

Chapman concluyó que el objetivo es construir instituciones más sólidas y resilientes para el futuro del país. “Esto pensando a futuro, sobre todo en los jóvenes, es crear instituciones mucho más robustas y fuertes para que puedan tener un país mucho más resiliente”, sostuvo.