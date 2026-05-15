Unachi reacciona a inspección ocular del Ministerio Público y defensa de Etelvina de Bonagas descarta renuncia

La defensa de la rectora insistió en que la universidad ha colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones y aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento favorecen a la institución.

David, Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) reaccionó este viernes a la diligencia ocular realizada por el Ministerio Público dentro de sus instalaciones, asegurando que la institución mantiene plena colaboración con las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de homologación y reconocimiento de títulos académicos.

El asesor legal de la universidad, Walter Cerrud, confirmó la presencia de las autoridades judiciales y explicó que las diligencias forman parte de investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

“En el día de hoy hemos recibido la visita del Ministerio Público adelantando algunas diligencias en esta institución”, expresó Cerrud al referirse a la inspección realizada en varios despachos universitarios.

Por su parte, el abogado de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, Jorge Robinson, explicó que la diligencia ocular busca obtener información vinculada a investigaciones que desarrollan tanto la Fiscalía Anticorrupción como el despacho superior del procurador general de la Nación.

El jurista aclaró que una de las investigaciones guarda relación con una denuncia presentada por el Ministerio de Educación sobre presuntas irregularidades en certificados académicos. No obstante, aseguró que la universidad notificó formalmente durante los años 2025 y 2026 que dichos certificados no pertenecen a estudiantes de esta casa de estudios.

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“Si existe una falsificación, no guarda relación con esta universidad y las investigaciones del Ministerio Público así lo están corroborando”, sostuvo Robinson.

La defensa de la rectora insistió en que la universidad ha colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones y aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento favorecen a la institución.

“La universidad ha estado colaborando y los resultados son positivos para la universidad, con el objetivo de que se esclarezca esta situación porque observamos una afectación directa a esta institución”, afirmó.

Robinson también pidió a la comunidad universitaria y al país mantener la calma ante la presencia del Ministerio Público en el campus, señalando que la diligencia forma parte de los procedimientos normales de investigación y no representa una situación irregular.

“No existe nada extraño en que el Ministerio Público haya venido, porque precisamente se busca aclarar lo que hasta este momento se ha adelantado”, manifestó.

En cuanto a la situación de la rectora Etelvina de Bonagas, el abogado aseguró que continúa ejerciendo sus funciones y que se mantiene respetuosa del debido proceso.

Asimismo, negó que exista una decisión tomada sobre una eventual renuncia de la rectora, luego de declaraciones emitidas recientemente por autoridades del Ejecutivo.

“Esa decisión no ha sido tomada en este momento. Es una decisión propia de la rectora”, indicó Robinson.

La reacción de la universidad surge en medio de un contexto de tensión institucional marcado por cuestionamientos públicos, dificultades presupuestarias y el desarrollo de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas dentro de la Unachi.

Con información de Demetrio Ábrego