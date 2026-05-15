Panamax 2026 se realizará entre julio y agosto con más de 12 naciones participantes

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se contempla el desplazamiento temporal de unidades navales , aeronaves y helicópteros de los países participantes, bajo la coordinación y autorización del Estado panameño, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá será sede del ejercicio multinacional de seguridad Panamax 2026, uno de los entrenamientos conjuntos más relevantes a nivel internacional, que reunirá a más de 12 países aliados y aproximadamente 1,500 efectivos de instituciones policiales y de seguridad, con el objetivo de fortalecer la protección del canal de Panamá y la seguridad regional.

De acuerdo con información del Ministerio de Gobierno, el ejercicio se desarrollará del 6 de julio al 14 de agosto de 2026, reafirmando el papel estratégico del país como punto clave para la cooperación hemisférica en materia de seguridad.

Como parte de la preparación, desde este lunes 18 hasta el 22 de mayo se lleva a cabo la reunión de planificación final, en la que participan representantes de los países involucrados, con el fin de coordinar los escenarios operacionales, logística y lineamientos del ejercicio.

Asimismo, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se contempla el desplazamiento temporal de unidades navales, aeronaves y helicópteros de los países participantes, siempre bajo la coordinación y autorización del Estado panameño, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

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El Gobierno de Panamá destacó que esta nueva edición de Panamax se realiza por invitación del país anfitrión, lo que refuerza su liderazgo en materia de cooperación internacional, seguridad hemisférica y protección de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

En el ejercicio participarán naciones como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, entre otras, consolidando un esfuerzo conjunto orientado a la seguridad marítima, aérea y terrestre en la región.

Las autoridades reiteraron que Panamax 2026 se desarrollará en estricto respeto a la soberanía nacional, la neutralidad del Canal de Panamá y los principios de cooperación internacional que han caracterizado históricamente las relaciones del país con sus aliados estratégicos.