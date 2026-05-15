Aprueban en audiencia pública extensión de horario para comercios en la capital durante el Mundial

La propuesta contempla extender temporalmente el horario de atención de 12:00 medianoche a 2:00 de la madrugada, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá desarrolló este jueves una audiencia pública sobre el proyecto de Acuerdo Municipal que propone un permiso provisional para ampliar el horario de funcionamiento de establecimientos comerciales durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, iniciativa que recibió 30 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

La jornada se realizó en el Teatro Gladys Vidal del Edificio Hatillo y fue coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, como parte de los mecanismos de consulta y apertura institucional impulsados por la administración municipal.

La exposición técnica y legal estuvo a cargo de Alexandra López, directora de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, quien explicó los alcances de la medida, los criterios de aplicación, los controles de supervisión y el impacto económico previsto con su implementación.

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La propuesta contempla extender temporalmente el horario de atención de 12:00 medianoche a 2:00 de la madrugada, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, para restaurantes que tengan registrada en su aviso de operación la actividad de venta de bebidas alcohólicas como acompañamiento.

Entre los beneficios destacados durante la audiencia se mencionaron el aumento en las ventas, la habilitación de espacios de convivencia tipo “Fan Zone” y la generación de empleos temporales, con el objetivo de fortalecer la actividad económica, turística y recreativa de la ciudad durante el desarrollo del Mundial.

Asimismo, las autoridades informaron que los comercios interesados deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos mantener paz y salvo con el Municipio de Panamá, presentar la documentación legal correspondiente y realizar un pago único de B/.500.00 por el permiso temporal.

Como parte de las medidas de control, se emitirá un certificado con código QR que deberá permanecer visible dentro de los establecimientos autorizados para fines de verificación y supervisión. También se aclaró que la autorización no exime a los locales de cumplir con las normas relacionadas con la mitigación de ruido.

La iniciativa será remitida próximamente al Concejo Municipal de Panamá para su evaluación y trámite correspondiente.