Champions League| Centenar de detenidos deja celebración en París por clasificación del PSG a la final

El París Saint Germain superó al Bayern de Múnich en las semifinales y enfrentará al Arsenal en su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones.

Francia/Alrededor de un centenar de personas, entre ellas varios menores, fueron detenidos en París en los incidentes tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones, anunciaron este jueves las autoridades.

Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern de Múnich (1-1 después del 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche, que dejaron 34 personas heridas, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"Condeno firmemente estos desórdenes, que por desgracia se han vuelto habituales en las noches de victoria del PSG", lamentó en la cadena CNews Nuñez, precisando que hay un herido de gravedad por un mortero de artillería.

La fiscalía de París indicó que 95 personas, entre ellas nueve menores parisinos, fueron detenidos y puestos bajo custodia policial, así como otros 14 menores que no residen en la capital.

La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest y el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.

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Alegría tras la clasificación

"Ahora lo que toca es disfrutar de este momento, después de un partido de altísimo nivel", aseguró el entrenador del PSG, Luis Enrique, luego de la clasificación de su equipo a la final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.

El PSG empató 1-1 en Múnich ante el Bayern, al que había derrotado 5-4 en un vibrante choque de ida.

"Hemos demostrado qué tipo de equipo somos. Es increíble llegar a la final de la Liga de Campeones por segundo año seguido, esto muestra el nivel que tenemos", celebró el técnico español, que vive su tercera temporada en el banco parisino.

"Ya en la fase de grupos decía que no veía a nadie mejor que nosotros. Todo el mundo me criticaba por haber dicho eso, pero no me equivoqué. El Bayern Munich estuvo este noche a nuestro nivel", concedió.

"En estos tres últimos años hemos demostrado que podemos jugar cualquier partido, ante cualquier rival. Somos un equipo fiable, que puede luchar en todo momento", se enorgulleció.

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, dijo por su parte que el equipo debe "tener la misma mentalidad que el año pasado", en alusión a la final europea que ganó 5-0 al Inter de Milán.

Esta vez el rival será el Arsenal, actual líder de la Premier League inglesa.

"El duelo ante el Bayern ha sido uno de los dos más difíciles. Nos han puesto a prueba en todo: jugar por alto, salir al contragolpe, tener el balón... Nos han sacado de nuestra zona de confort", señaló.

Para el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, una de las grandes figuras del actual PSG, fue clave para el pase a la final el temprano gol de este miércoles, conseguido por una asistencia suya a Ousmane Dembélé en el minuto 3, lo que puso el intento de remontada muy cuesta arriba para el Bayern.

"Fue muy importante marcar tan rápido. Vi que Ousmane estaba solo y solo tuve que pasarle el balón, él hizo un remate magnífico. Estamos todos muy orgullosos de él", señaló en declaraciones a TNT Sports.

"Hay que estar preparados para la final, es el partido más importante de nuestra vida. Vamos a darlo todo por este club", prometió.

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