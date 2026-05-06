Copa Sudamericana | Kadir Barría vio acción en triunfo de Botafogo sobre Racing

Con este triunfo, el Grupo E de la Copa Sudamericana queda con Botafogo como líder.

Panamá/El Botafogo consiguió una valiosa victoria 2-1 sobre Racing de Avellaneda en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, resultado que le permite tomar el liderato del Grupo E y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. En el encuentro vio acción el panameño Kadir Barría, quien disputó 61 minutos y recibió tarjeta amarilla.

El conjunto brasileño abrió el marcador al minuto 19 gracias a un autogol del defensor argentino Marco Di Césare, quien en su intento por despejar terminó enviando el balón al fondo de su propia portería para el 1-0 del “Fogão”.

Racing reaccionó en el inicio de la segunda mitad y encontró el empate al minuto 49 mediante Adrián Martínez, que conectó de cabeza para colocar el 1-1 y devolverle esperanzas al club argentino.

Cuando el partido se encontraba muy equilibrado, apareció Danilo al minuto 74 para marcar el gol de la victoria del Botafogo. El mediocampista sacó un disparo que terminó superando al guardameta rival y desató la celebración de los aficionados brasileños.

El panameño Kadir Barría fue titular y permaneció en el terreno de juego durante 61 minutos, aportando movilidad y presión ofensiva. El atacante recibió una calificación de 6.4 por parte de Flashscore tras completar un partido donde registró dos remates, uno de ellos a puerta, además de ganar ocho duelos y completar el 100% de sus regates.

En ataque, Barría generó peligro con dos disparos y tuvo presencia dentro del área rival en varias acciones ofensivas. Además, completó 6 de 10 pases, realizó dos envíos hacia el último tercio del campo y ganó seis duelos aéreos durante el compromiso.

Con este triunfo, el Grupo E de la Copa Sudamericana queda con Botafogo como líder con 10 puntos, seguido por Caracas FC con 8 unidades. En la tercera posición aparece Racing de Avellaneda con 4 puntos, mientras que Independiente Petrolero de Bolivia permanece en el fondo sin sumar.