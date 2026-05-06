Champions League| Bayern Múnich vs PSG: alineaciones confirmadas para el partido de vuelta de la semifinal
Este duelo determinará al rival del Arsenal para la final del certamen continental.
Panamá/Después de un festival de goles en el Parque de los Príncipes, el Bayern Múnich y el París Saint-Germain miden fuerzas en busca del boleto que falta para la final de la UEFA Champions League 2025-2026.
El duelo, a realizarse en el Allianz Arena de Múnich, tiene ya las alineaciones confirmadas por ambos equipos. A continuación se las presentamos.
Bayern Múnich
PSG
Contexto
Resultado de la ida: un partido histórico
La eliminatoria llega totalmente abierta tras el 5-4 a favor del PSG en París, un duelo que fue calificado como uno de los más espectaculares en la historia de las semifinales.
- Hubo 9 goles, algo rarísimo a este nivel.
- PSG llegó a ir ganando 5-2, pero Bayern reaccionó y dejó la diferencia en solo uno.
- Fue un choque de estilos ofensivos, con muchos errores defensivos pero enorme talento arriba.
Esto hace que la vuelta no tenga un favorito claro.
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¿Qué necesita cada equipo?
- Bayern Múnich:
- Necesita ganar por 2 goles para clasificarse.
- Si gana por 1, habrá prórroga.
- PSG:
- Le basta con empatar o ganar para avanzar.
Factor campo: Allianz Arena
El partido se juega en el Allianz Arena de Múnich, donde el Bayern suele ser muy fuerte.
- El equipo alemán confía en su estadio para remontar.
- Históricamente, estas noches europeas en Múnich suelen ser muy intensas.
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Momento de los equipos
Bayern Múnich
- Dirigido por Vincent Kompany.
- Viene de demostrar carácter al remontar parcialmente en la ida.
- Busca volver a una final (no llega desde 2020).
PSG
- Entrenado por Luis Enrique.
- Es el vigente campeón y quiere repetir título.
- Llega en gran forma ofensiva, pero con dudas defensivas.
Jugadores clave
En la ida brillaron muchos nombres importantes:
- Bayern: Harry Kane, Jamal Musiala, Luis Díaz
- PSG: Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué
Entre todos participaron en la mayoría de los goles del primer partido.
Claves tácticas de la vuelta
- ¿Seguirá siendo un partido abierto o habrá más control?
- PSG podría intentar gestionar la ventaja, aunque no suele especular.
- Bayern tendrá que arriesgar, lo que puede generar espacios.
Lo que está en juego
- El ganador jugará la final contra el Arsenal, ya clasificado.
- Bayern busca su séptima Champions, PSG su segunda consecutiva.