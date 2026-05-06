Champions League| Bayern Múnich vs PSG: alineaciones confirmadas para el partido de vuelta de la semifinal

Este duelo determinará al rival del Arsenal para la final del certamen continental.

Panamá/Después de un festival de goles en el Parque de los Príncipes, el Bayern Múnich y el París Saint-Germain miden fuerzas en busca del boleto que falta para la final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El duelo, a realizarse en el Allianz Arena de Múnich, tiene ya las alineaciones confirmadas por ambos equipos. A continuación se las presentamos.

Bayern Múnich

PSG

Contexto

Resultado de la ida: un partido histórico

La eliminatoria llega totalmente abierta tras el 5-4 a favor del PSG en París, un duelo que fue calificado como uno de los más espectaculares en la historia de las semifinales.

Hubo 9 goles , algo rarísimo a este nivel.

, algo rarísimo a este nivel. PSG llegó a ir ganando 5-2 , pero Bayern reaccionó y dejó la diferencia en solo uno.

, pero Bayern reaccionó y dejó la diferencia en solo uno. Fue un choque de estilos ofensivos, con muchos errores defensivos pero enorme talento arriba.

Esto hace que la vuelta no tenga un favorito claro.

Te puede interesar: Arsenal sella su pase a la final de Champions tras eliminar al Atlético de Madrid

¿Qué necesita cada equipo?

Bayern Múnich :

: Necesita ganar por 2 goles para clasificarse.

para clasificarse. Si gana por 1, habrá prórroga .

. PSG :

: Le basta con empatar o ganar para avanzar.

Factor campo: Allianz Arena

El partido se juega en el Allianz Arena de Múnich, donde el Bayern suele ser muy fuerte.

El equipo alemán confía en su estadio para remontar.

Históricamente, estas noches europeas en Múnich suelen ser muy intensas.

Te puede interesar: LPF propone ante diputados que manipulación de partidos se califique como delito

Momento de los equipos

Bayern Múnich

Dirigido por Vincent Kompany .

. Viene de demostrar carácter al remontar parcialmente en la ida.

al remontar parcialmente en la ida. Busca volver a una final (no llega desde 2020).

PSG

Entrenado por Luis Enrique .

. Es el vigente campeón y quiere repetir título.

y quiere repetir título. Llega en gran forma ofensiva, pero con dudas defensivas.

Jugadores clave

En la ida brillaron muchos nombres importantes:

Bayern: Harry Kane, Jamal Musiala, Luis Díaz

PSG: Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué

Entre todos participaron en la mayoría de los goles del primer partido.

Claves tácticas de la vuelta

¿Seguirá siendo un partido abierto o habrá más control?

PSG podría intentar gestionar la ventaja , aunque no suele especular.

, aunque no suele especular. Bayern tendrá que arriesgar, lo que puede generar espacios.

Lo que está en juego