Mundial 2026| Panamá vs República Dominicana: inicia venta de boletos para último amistoso de la 'Sele' en casa
Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La Selección de Panamá se despedirá de sus fanáticos en casa cuando se enfrente a República Dominicana el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Mientras llega ese día, ya se pusieron a la venta los boletos para aquellos que quieren acompañar al combinado nacional antes de emprender la travesía que derivará en su participación en el Mundial 2026.
La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que está en curso una preventa que se extenderá hasta el 8 de mayo. En este tiempo, los tarjetahabientes de BAC tendrán hasta el 20% de descuento por su compra.
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Al día siguiente de terminado el periodo de preventa, el sábado 9 de mayo, se comenzará la venta regular que se extenderá hasta agotar existencias.
Los boletos se adquieren de forma digital en este sitio web y los precios, según las localidades del coliseo, son los siguientes:
Norte
- Zona Norte: $11.20
- Zona Visitante: $33.60
Este
- Corner Superior Este: $28.00
- Corner Inferior Este: $33.60
- Zona Tigo Superior Este: $33.60
- Preferencial Inferior Este: $39.20
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Sur
- Zona Balboa: $16.80
- Sur Superior: $16.80
- Sur Inferior: $22.40
Oeste
- Corner Superior Oeste: $33.60
- Corner Inferior Oeste: $44.80
- Preferencial Superior Oeste: $39.20
- Preferencial Inferior Oeste: $50.40
El cotejo entre panameños y dominicanos está previsto para iniciar a la 7:45 p.m. del miércoles 3 de junio.