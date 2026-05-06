Rommel Fernández Gutiérrez: el legado eterno del “Pánzer” que cambió para siempre el fútbol panameño

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Este 6 de mayo, Panamá recuerda con profunda emoción a Rommel Fernández Gutiérrez, el hombre que cambió para siempre la historia del fútbol nacional y cuyo legado permanece intacto con el paso de los años.

En una fecha como hoy se cumple un nuevo aniversario de la partida física del legendario “Pánzer”, un ídolo cuya huella continúa inspirando a generaciones enteras de futbolistas panameños.

Noticia relacionada: Rommel Fernández: En España se rinden ante del 'Pánzer' en otro aniversario de su muerte

Hablar de Rommel es hablar del pionero. Del primero que se atrevió a soñar en grande cuando pocos creían que un panameño podía triunfar en el fútbol internacional. Más de tres décadas después de su fallecimiento, su nombre sigue siendo sinónimo de orgullo, grandeza y esperanza para todo un país.

Nacido el 15 de enero de 1966 en El Chorrillo, Rommel encontró en el fútbol su destino desde niño. Con apenas cuatro años comenzó a jugar en el Plaza Amador, donde empezó a forjarse la leyenda de un delantero distinto, poderoso y con una mentalidad competitiva que marcaría su carrera.

Tras destacar en clubes como Atlético Panamá y Alianza F.C., el gran salto llegó en 1986, cuando participó en el Mundialito de la Emigración en Tenerife. Su actuación en aquel torneo fue suficiente para convencer al Club Tenerife, que apostó por su talento y terminó encontrando a una de las mayores figuras de su historia.

En España, Rommel no tardó en ganarse el corazón de la afición. Su fuerza física, su capacidad en el juego aéreo y su olfato goleador le dieron el apodo de “Pánzer”, una referencia a su potencia imparable dentro del área. En su segunda temporada con el Tenerife anotó 19 goles y fue pieza clave en el ascenso del club a la Primera División, convirtiéndose en el primer gran embajador del fútbol panameño en Europa.

Su brillante rendimiento lo llevó al Valencia C.F., en una transferencia histórica para un futbolista panameño, antes de continuar su carrera en el Albacete Balompié. Paralelamente, defendió con orgullo la camiseta de la Selección de Panamá, siendo el máximo referente del país en las eliminatorias mundialistas de la época.

Pero cuando su carrera seguía en ascenso, la tragedia golpeó de manera devastadora.

El 6 de mayo de 1993, cuando apenas tenía 27 años, Rommel perdió la vida en un accidente automovilístico en Tinajeros, Albacete, dejando en luto no solo al fútbol panameño, sino también al español. Aquella noticia paralizó a una nación entera que veía partir demasiado pronto a su máximo héroe deportivo.

Desde entonces, cada 6 de mayo no es solo una fecha de tristeza, sino también de homenaje y memoria. Porque Rommel no fue simplemente un futbolista brillante: fue el hombre que abrió el camino para que Panamá creyera en grande.

En su honor, el principal coliseo deportivo del país lleva su nombre: el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un tributo permanente a quien transformó la historia del balompié nacional.

Hoy, en otro aniversario de su partida, Panamá no solo recuerda al goleador, al atleta o al ídolo. Recuerda al soñador que convirtió lo imposible en realidad.

Porque mientras haya un niño pateando un balón en cualquier barrio del país soñando con llegar lejos, Rommel Fernández seguirá vivo. No como un recuerdo del pasado, sino como la inspiración eterna del futuro.