Cuando la ciudad apaga sus luces y la mayoría se entrega al descanso, Panamá parece detenerse. El último tren del día parte con la puntualidad de siempre. Para millones de usuarios, ahí termina la jornada. Pero para otros, apenas comienza.

Un equipo de técnicos, operadores e ingenieros entra en acción contra el reloj para garantizar que, al amanecer, todo funcione como si nada hubiera pasado. Esta es la historia del turno invisible del Metro de Panamá.