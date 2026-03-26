Universidad de Panamá extiende el plazo de pago de matrícula del primer semestre hasta el 15 de abril

La decisión responde a la situación económica que atraviesa el país, marcada por el alza del combustible, factor que afecta directamente el poder adquisitivo de la comunidad estudiantil.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá anunció la extensión del plazo para el pago de la matrícula correspondiente al primer semestre de 2026, con el fin de brindar un alivio económico a los estudiantes ante el incremento en el costo de la vida.

Según se informó, la Secretaría General explicó que esta decisión responde a la situación económica que atraviesa el país, marcada por el alza del combustible, factor que afecta directamente el poder adquisitivo de la comunidad estudiantil.

Mediante la Circular DSG-395-2026, emitida por la Secretaría General y firmada por el secretario general, Ricardo A. Parker D., se informa a decanos, directores de centros regionales universitarios y coordinadores de extensiones que la nueva fecha límite para realizar el pago será el 15 de abril de 2026.

La administración universitaria solicitó a las autoridades académicas difundir esta información a todos los estudiantes de sus unidades, con el fin de garantizar que puedan cumplir con el proceso de matrícula sin contratiempos.