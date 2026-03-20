Universidad de Panamá emite su primer diploma digital, hay más de 500 aprobados

Actualmente, hay 508 diplomas aprobados listos para firma electrónica, de un total de más de 3.000 solicitudes recibidas. El primer diploma digital de graduada de la Facultad de Farmacia.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá (UP) marcó un hito histórico al emitir este viernes 20 de marzo su primer diploma digital, poniendo fin a 90 años de expedición de títulos en papel firmados manualmente.

El rector Eduardo Flores anunció que, a partir de ahora, la institución solo emitirá diplomas digitales. Si los graduados desean una copia física, deberán imprimirla por su cuenta.

"Mucho regocijo para la Universidad de Panamá. Nuestra institución en 90 años de existencia ha graduado más de 350.000 profesionales, pero todos esos diplomas han sido firmados a mano", manifestó Flores.

Flores explicó que el proceso tradicional era "bastante lento" y requería la intervención de calígrafos, decanos, secretarios generales y el rector. "Yo me paso todos los días alrededor de 2 horas firmando manualmente los documentos. Ese es un proceso bien engorroso", reconoció.

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Firma electrónica de validez internacional

La decisión de digitalizar los diplomas responde también a necesidades de seguridad y verificación. "Una vez por semestre recibimos información, sobre todo del Ministerio de Educación, para que verifiquemos si tal título es auténtico porque alguien tiene algo sospechoso", indicó el rector Flores.

Flores detalló que la UP gradúa alrededor de 9.000 profesionales por año, lo que hacía insostenible mantener el sistema manual. Exploraron opciones con empresas externas, pero los costos eran elevados: "Nos cobraban $2 por diploma generado, además de miles de dólares por montar el sistema".

El equipo de la Dirección de Informática desarrolló la plataforma interna que permite generar y firmar diplomas electrónicamente. "Son ellos los creadores de estos mecanismos de modernización que vamos a implementar hoy por primera vez", destacó el rector.

Actualmente, hay 508 diplomas aprobados listos para firma electrónica, de un total de más de 3.000 solicitudes recibidas. El primer diploma digital de graduada de la Facultad de Farmacia.

Durante la demostración, Flores mostró el proceso: ingreso a la plataforma interna "Diplomas para la firma", generación del documento y aplicación de la firma electrónica. "Esa firma tiene validez internacional, no solamente en Panamá, sino para cualquier otro trámite", aseguró.

Con información de María De Gracia.