Gobierno evalúa subsidio a transportistas para evitar alza del pasaje

El monto dependerá de los resultados de la reunión que se desarrollará en las próximas horas.

Panamá/Tras una reunión sostenida el miércoles con gremios del transporte público y de carga, el Gobierno abrió la puerta a un posible subsidio económico dirigido a mitigar el impacto del alza en los combustibles. Esto es en un intento por evitar que este incremento se traslade al bolsillo de los usuarios.

Este jueves, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmaron que se evalúa un programa de apoyo, condicionado a información técnica que deben entregar los propios transportistas.

Chapman explicó que la intención es contener el impacto en las tarifas y sostuvo que “lo que estamos hablando es un programa de alivio para asegurarnos de que la tarifa para el usuario no aumente en todo el país. Obviamente, esto depende del precio del barril de petróleo”.

El ministro también advirtió sobre el comportamiento del mercado internacional y señaló que “tenemos la esperanza de que el incremento sea uno que podamos como país hacerle frente y ojalá no pase que el petróleo llegue a niveles que sean insostenibles de 200 dólares el barril o más. Mi análisis personal es que no va a llegar a esos niveles y que vamos a estar dentro de una banda de precios que el país tiene la capacidad financiera de hacerle frente”.

El diseño del subsidio aún no está definido. Chapman detalló que “quedamos en que nos tenían que dar información de los niveles de consumo que han tenido históricamente para poder hacer los cálculos pertinentes. Ya tenemos avanzada la parte tecnológica de cómo ejecutarlo y lo que necesitamos es la información numérica para entonces poder aplicar el programa”, y aclaró que el apoyo sería entregado directamente a los transportistas.

Por su parte, Montalvo destacó que el proceso busca construirse en consenso con el sector y no como una imposición del Ejecutivo. En ese sentido, indicó que “en esta ocasión lo que se ha abierto es el espacio para que las decisiones salgan por los propios actores, entendiendo la situación actual del país y la necesidad de poner en orden las finanzas”.

La ministra también envió un mensaje de calma a la población al afirmar que “lo importante es que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que vamos a mantener la situación en calma para que no exista un desespero, no haya especulación y el sector transporte está en toda la disposición de apoyar”.

Sobre las alternativas planteadas, explicó que el análisis se centra en el impacto adicional generado por el alza del combustible. “Se va a trabajar por el excedente. El precio que estaba regularmente se mantiene y los mismos transportistas identificaron el excedente donde tenemos problemas. Ahí estamos buscando alternativas para ver cómo se alivia la carga para ellos y que esto no se tenga que trasladar al usuario”.

Las autoridades señalaron que será clave la reunión programada para este mismo día con los gremios, en la que se espera recibir la información completa del sector. A partir de esos datos se definirá tanto el monto del subsidio como el mecanismo a través del cual se implementará.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que cualquier medida será adoptada con prudencia, en medio de un escenario marcado por la volatilidad internacional de los precios del petróleo y la necesidad de proteger tanto a los transportistas como a los usuarios.

Con información de María De Gracia.