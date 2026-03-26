Mulino confía en aprobación del proyecto de bioetanol en 'período razonable para beneficio de todos'

Mulino destacó la importancia de que la iniciativa siga su curso normal en el Órgano Legislativo.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el proyecto de bioetanol presentado por el Órgano Ejecutivo continúa su trámite legislativo y podría ser aprobado en un periodo razonable de tiempo, tras superar su primer debate en la Asamblea Nacional.

"Este es un proyecto que, si bien es del Ejecutivo, avanza al segundo (debate) y puede, dentro de un periodo razonable de tiempo, ser aprobado para beneficio de todos", manifestó el mandatario.

Mulino destacó la importancia de que la iniciativa siga su curso normal en el Órgano Legislativo.

Ante cuestionamientos sobre la obligatoriedad que establece el proyecto, el presidente fue enfático en delegar los aspectos técnicos a las autoridades especializadas. Yo no soy un experto en eso. Le soy muy honesto", expresó Mulino.

El mandatario Mulino aprovechó para aclarar un concepto clave sobre la implementación del bioetanol en el país. "Esto ya viene mezclado. O sea, no es que usted va a la bomba de gasolina y echa de una manguera etanol y de la otra gasolina. Esto ya viene mezclado en el combustible", explicó.

Mulino reiteró que corresponde a los equipos técnicos del sector energético profundizar en los detalles operativos de la iniciativa. "Que los técnicos hablen de eso, que es lo más importante", añadió.