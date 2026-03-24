Bioetanol en Panamá: aprueban en primer debate proyecto que obliga su uso

La propuesta fue aprobada con cinco votos a favor y cuatro en contra. El principal punto de discusión gira en torno a la obligatoriedad de la medida.

Panamá/La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 443, que contempla la obligatoriedad del uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en una mezcla del 10% con las gasolinas que se consumen en el país.

Ahora, la iniciativa que establece un impuesto homologado de 0.60 centésimos por galón para los combustibles mezclados con bioetanol, debe pasar al pleno para sus siguientes debates.

La propuesta fue aprobada con cinco votos a favor y cuatro en contra. El principal punto de discusión gira en torno a la obligatoriedad de la medida.

De acuerdo con el diputado Ernesto Cedeño, de aprobarse el proyecto como ley en estos términos, sería demandado ante la Corte Suprema de Justicia.

Cedeño, quien preside la Comisión de Comercio, indicó que entre miércoles o jueves presentará el proyecto ante el pleno para su discusión en segundo y tercer debate.

Los diputados que votaron en contra, además de Cedeño, fueron los independientes Alexandra Brenes, Jorge Alberto González y Jonathan Vega. Mientras que, los diputados que votaron a favor fueron Julio De La Guardia (CD), Ariana Coba (Panameñista), Néstor Guardia (PRD), Jamis Acosta (RM) y Maiquely Del Carmen Aniño, suplente de Dana Castañeda (RM).

Por su parte, el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, indicó que el proyecto fue aprobado en primer debate, lo cual consideró positivo, ya que generará un proceso de creación de empleo en el país, impulsará la economía —especialmente en el sector rural—, fomentará el desarrollo del agro y beneficiará el ambiente.

Señaló que la iniciativa también ayudaría a mitigar los efectos derivados de la volatilidad de los combustibles fósiles tradicionales.

Al ser consultado sobre si el combustible sería más barato con la mezcla de bioetanol, el secretario explicó que se han realizado estudios y que, según el análisis, si este programa se hubiese implementado hace dos años, desde 2015, actualmente se tendría una reducción promedio de entre 0.02 y 0.03 centavos por galón.

El proyecto modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y la generación de energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional.

Cabe señalar que, este proyecto de ley es impulsado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Con información de Yami Rivas.