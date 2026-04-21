¡Atención Colón! Spay Panamá realizará jornada de esterilización para perros y gatos ¿Cómo acceder a un cupo?

Es importante aclarar que Spay Panama sigue protocolos de identificación internacional de animales esterilizados, por lo cual a los perros se les marca una S en la oreja, y a los gatos se les recorta la punta de la oreja cuando son operados con esta fundación.

El próximo sábado 25 y domingo 26 de abril, la Misión Patitas del Despacho de la Primera Dama y la fundación Spay Panamá realizarán una jornada de esterilización masiva para perros y gatos en la provincia de Colón.

Para este evento se espera esterilizar a 1,000 animales con un precio por esterilización de $5.00 para gatos y $15.00 para perros, en el caso de los perros de raza, será desde $45.00 y deberá proporcionar una imagen del animal para que le indiquen el precio exacto. El lugar exacto se confirmará una vez se agende la cita.

Para una cita de esterilización se deberán ofrecer los siguientes datos en un solo mensaje:

Nombre del propietario

Número de celular

Especificar especie, si es un felino o canino y la cantidad de animales que esterilizará.

Indicar si requiere la cita para el sábado o domingo

Estos datos los deberá proporcionar al número +507 6288-2555 por vía WhatsApp a través de un mensaje de texto; allí deberá esperar que le confirmen la hora de la cita y se recomienda llegar con puntualidad. No se atenderán llamadas, audios, ni videollamadas, solo mensajes de texto.

El precio de $15.00 (perros) y $5.00 (gatos) incluye esterilización, analgésicos, antibióticos, vitaminas, desparasitante, repelente contra parásitos externos (pulgas y garrapatas) y limpieza de oídos.

Es importante aclarar que Spay Panama sigue protocolos de identificación internacional de animales esterilizados, por lo cual a los perros se les marca una S en la oreja, y a los gatos se les recorta la punta de la oreja cuando son operados con esta fundación.

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Indicaciones

Si es un cachorro (perro/gato), podrá ser operado a partir de las 6 semanas de edad.

Debe estar en ayuno de 6 horas en el caso de los gatos y ayuno de 8 horas en el caso de los perros. Si su mascota no está en ayuno, no será atendida.

en el caso de los y en el caso de los Spay Panamá opera hembras en celo, embarazadas o recién paridas.

Los gatos deben ser transportados en fundas o kennels, de lo contrario, no serán atendidos.

Perros deben acudir con collar y correa.

Patricia Chang, directora de la ONG, anunció que, ante la atención constante de madres lactantes sin sus crías a las jornadas masivas de Misión Patitas, la fundación podría otorgar esterilización a cachorros sin costo, pero para ello se hará una evaluación de cada caso.

De acuerdo con Chang, esta iniciativa surge debido a que muchas personas de escasos recursos y residentes en comunidades de difícil acceso no logran esterilizar a toda la camada debido a que muchas veces no cuentan con los recursos económicos para costear todas las esterilizaciones, y esta práctica perpetúa "el ciclo de reproducción, abandono y muerte".

Sin embargo, para acceder a este servicio de esterilización gratuito, los responsables deberán sustentar la necesidad del beneficio al momento de gestionar su cita en jornadas masivas, anunciadas oportunamente por las redes sociales de ambas organizaciones.

“Hay familias que pagan más por el transporte del animal que por la esterilización; eso representa un sacrificio y un golpe económico al presupuesto. Por eso queremos abarcar estos casos: es un alivio para ellos y una oportunidad de vida digna para cada animal”, señaló Chang.

En 2025, la fundación esterilizó a un total de 39,409 animales domésticos y, desde sus inicios, Spay Panamá ha logrado 408,062 esterilizaciones, de los cuales 236,514 han sido gatos (58%) y 171,548 perros (42%). Se trata de un procedimiento fundamental para prevenir el abandono, el maltrato y la reproducción descontrolada.

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