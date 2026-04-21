El acceso de Panamá a la OCDE, el eje central de CADE 2026

El presidente de CADE también resaltó que, si Panamá se convierte en miembro de la OCDE, podría influir en los procesos de toma de decisiones desde adentro, en lugar de solo adoptar normas formuladas sin su participación.

Ciudad de Panamá/El acceso de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) será el eje central de debate en la edición número 60 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2026), confirmó Carlos Ernesto González, presidente del evento.

El objetivo de CADE 2026 es llevar la discusión más allá de la percepción inicial: "Queremos entender si nos conviene, si no nos conviene, y si nos conviene, qué nos va a costar", expresó González.

González explicó que la OCDE, fundada hace más de 50 años para recuperar las economías de Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

Entre los beneficios potenciales del ingreso a la OCDE, el presidente de CADE mencionó mejoras en materia de gobernanza pública, como la profesionalización de empresas estatales, la implementación de un servicio civil profesional que evite la rotación masiva de personal con cada cambio de gobierno y la adopción de estándares de transparencia en la elaboración de estadísticas nacionales.

"Todo eso genera transparencia no solo para el sector público y sus políticas, sino para el sector privado y sus decisiones de inversión", señaló.

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Costos fiscales y competitividad en el centro del debate

No obstante, González advirtió que el análisis debe ser equilibrado. "Hay cosas que nosotros no podemos ceder y que tenemos que analizar con mucho cuidado", afirmó.

Entre los aspectos críticos mencionó temas de carácter fiscal que podrían afectar la competitividad del sistema económico panameño, y desafíos financieros derivados del sistema monetario único de Panamá, que no tiene equivalente en el mundo. "Hay que ver cómo vamos a encajar dentro de los convenios que ellos tienen", precisó.

El presidente de CADE también resaltó que, si Panamá se convierte en miembro de la OCDE, podría influir en los procesos de toma de decisiones desde adentro, en lugar de solo adoptar normas formuladas sin su participación. "Un panameño que participó en algunas de estas cosas, cuando fue funcionario público, vio cómo en efecto eso puede influirse cuando estás dentro. Eso es importante", comentó.

Sobre la necesidad de profesionalizar la estructura del Estado, González fue enfático: "Si no profesionalizamos el servicio civil, vamos a seguir muy atrasados en los servicios del gobierno y en la gobernanza en general". Reconoció que los intentos por lograrlo desde el retorno a la democracia han fracasado por falta de voluntad política, y que la tecnología podría reducir la necesidad de personal, pero el gobierno "no se ha enterado de eso porque políticamente no conviene".

Como referencia regional, mencionó el caso de Costa Rica, país desde el cual se traerán expertos a CADE 2026 para compartir su experiencia. "Lo más difícil que tuvieron fue poner eso en orden. O sea, no fue el sector privado, fue el sector público", indicó.

La conferencia dará inicio el 22 de abril con un cóctel de inauguración que contará con la participación de Andrés Velasco, exministro de Chile y actual decano de la Facultad de Política Pública de la London School of Economics, quien lideró el proceso de adhesión de su país a la OCDE. Las sesiones principales se desarrollarán el jueves 23 y viernes 24 en el hotel Sheraton, donde empresarios, autoridades y sociedad civil analizarán los pasos que Panamá debe dar para avanzar hacia el país que "soñamos: un país que progresa, que atraiga inversión".