CADE 2026 pone a Panamá frente a la decisión de acercarse a la OCDE

El encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, se desarrollará del 22 al 24 de abril.

Panamá/Panamá se encamina a una discusión clave sobre su futuro económico en medio de la expectativa por una posible adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La próxima semana, la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa reunirá a representantes del sector público, privado y expertos para analizar los efectos que este paso podría tener en la inversión, el empleo y la confianza internacional.

El encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), se desarrollará del 22 al 24 de abril bajo el tema “OCDE: Confianza global, ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”. La agenda plantea una revisión práctica del proceso, con énfasis en traducir estándares internacionales en resultados concretos para el país.

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, explicó que el objetivo no es fijar una postura anticipada, sino generar insumos para una decisión informada. “Panamá tiene oportunidades importantes, pero aprovecharlas exige fortalecer nuestras instituciones, generar confianza y apostar por la competitividad. CADE es el espacio para traducir esos estándares en progreso real para los panameños”, afirmó.

El análisis no estará exento de matices. El presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González Ramírez, señaló que el eventual ingreso a la OCDE podría mejorar la imagen del país y ayudar a salir de listas que han afectado su competitividad, aunque también implicaría ajustes importantes. “Hay temas que definitivamente son positivos, como la calidad de las estadísticas y la profesionalización del Estado, pero también hay áreas que requieren un análisis profundo para entender su impacto en nuestra realidad económica”, indicó.

La apertura del evento estará a cargo de Andrés Velasco, economista y exministro de Hacienda de Chile, quien ofrecerá una visión global sobre los retos económicos y de gobernanza. Su experiencia cobra relevancia al haber liderado el proceso que permitió a Chile convertirse en el primer país de América Latina en ingresar a la OCDE.

Durante las jornadas, la discusión abarcará temas que van desde la transparencia y la gobernanza pública hasta la competitividad, el capital humano y la inversión. Participarán figuras del ámbito económico, científico y educativo, junto a especialistas internacionales que compartirán experiencias de otros países en procesos similares.

El programa incluye la intervención de Anabel González, vicepresidenta del BID, y del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como paneles sobre transparencia fiscal, desarrollo social, ciencia y tecnología. También se abordarán experiencias de adhesión como la de Perú y comparaciones con otros países de la región.

En un contexto donde la economía global exige mayor transparencia y estándares más rigurosos, CADE se posiciona como un espacio de reflexión sobre el rumbo que debe tomar Panamá. A 60 años de su creación, el foro vuelve a concentrar la mirada en decisiones que podrían definir la competitividad del país en los próximos años.