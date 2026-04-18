Clima en Panamá: Lluvias aisladas y calor intenso marcarán la jornada en el país

Las condiciones marítimas se mantendrán estables. En el Caribe, el oleaje se ubicará entre 0.5 y 0.9 metros, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.4 y 1.4 metros.

Panamá/El clima en el país se mantendrá variable durante la jornada, con presencia de lluvias aisladas en distintos puntos, especialmente en el Caribe y la provincia de Chiriquí, mientras que en el resto del territorio predominarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado. Así lo establece el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén lluvias aisladas en la comarca Guna Yala. Para la tarde y parte de la noche, estas condiciones se trasladarán hacia áreas montañosas de Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la región se espera nubosidad parcial.

En el Pacífico, las precipitaciones también serán puntuales. En horas de la mañana podrían registrarse lluvias aisladas en sectores de Chiriquí, mientras que en la tarde y la noche se anticipan aguaceros aislados, aunque de mayor intensidad, en esa provincia y en el golfo de Chiriquí. También existe probabilidad de lluvias en Darién, con cielo mayormente despejado en otras zonas.

Las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del país, con máximas que oscilarán entre 30 y 36 grados Celsius, mientras que en la Cordillera Central se mantendrán entre 20 y 25 grados.

En cuanto al viento, se prevé que en la mañana y la noche soplen desde el norte y noreste en el golfo de Panamá y zonas costeras de provincias centrales, con velocidades que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. Durante la tarde, se esperan vientos del sur y suroeste en Chiriquí, sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí, así como corrientes del noroeste a noreste en la vertiente del Caribe.

Las condiciones marítimas se mantendrán estables. En el Caribe, el oleaje se ubicará entre 0.5 y 0.9 metros, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.4 y 1.4 metros.

A pesar de la presencia de lluvias, uno de los factores a tomar en cuenta será la radiación ultravioleta, que alcanzará índices entre 10 y 12, considerados de riesgo muy alto a extremo, por lo que se recomienda precaución al exponerse al sol durante periodos prolongados.