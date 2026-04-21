Caja de Seguro Social extiende plazo para elegir director de Fiscalización y Responsabilidad Institucional

Aunque el plazo general del proceso se extendió, la recepción de documentos mantiene una fecha más cercana: los aspirantes deberán presentar sus expedientes a más tardar el 24 de abril de 2026. La entrega se realiza en las oficinas de la Junta Directiva, en el primer piso del edificio 519 de Clayton, en horario laboral.

Ciudad Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) decidió ampliar el tiempo del proceso para seleccionar al nuevo director de Fiscalización, Responsabilidad Institucional y Observatorio del Asegurado, un cargo estratégico dentro de la entidad. La Junta Directiva fijó como nueva fecha límite el 11 de mayo de 2026.

La decisión abre un margen adicional en una convocatoria que busca atraer perfiles con experiencia sólida en áreas sensibles como control interno, transparencia y supervisión institucional. Se trata de una posición con peso dentro de la estructura de la CSS, en momentos en que la gestión y vigilancia de recursos públicos siguen bajo escrutinio.

El puesto ofrece un salario mensual que oscila entre B/. 5,000 y B/. 5,500, dentro de un rango competitivo para la administración pública panameña.

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Aunque el plazo general del proceso se extendió, la recepción de documentos mantiene una fecha más cercana: los aspirantes deberán presentar sus expedientes a más tardar el 24 de abril de 2026. La entrega se realiza en las oficinas de la Junta Directiva, en el primer piso del edificio 519 de Clayton, en horario laboral.

En cuanto al perfil, la CSS exige formación universitaria en áreas como administración, derecho, finanzas, inversiones o salud, además de al menos diez años de experiencia profesional comprobada. Estudios de posgrado o diplomados suman puntos en la evaluación, aunque no son obligatorios.

Los candidatos deberán presentar una carpeta con documentos como hoja de vida actualizada, cédula vigente, certificación de nacionalidad panameña, paz y salvo de la CSS y constancias que acrediten la ausencia de sanciones administrativas o condenas penales, entre otros requisitos establecidos en la convocatoria oficial.

Para consultas, la institución habilitó líneas telefónicas de atención directa, donde se brinda orientación sobre el proceso.

La convocatoria completa, con detalles adicionales, está disponible en el sitio web oficial de la CSS.

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