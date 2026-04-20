Caso dietilenglicol: Estado panameño es condenado a indemnizar a víctimas, CSS deberá pedir disculpas públicas

El Órgano Judicial reiteró que cada expediente ha sido evaluado de forma individual, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas de este caso, que marcó al país y dejó cientos de afectados.

El Órgano Judicial informó que ya se han emitido las primeras sentencias de fondo en las demandas contencioso-administrativas por el caso de intoxicación con dietilenglicol, estableciendo responsabilidad del Estado panameño a través de la Caja de Seguro Social (CSS) en uno de los episodios más graves en la historia sanitaria del país; además, informó sobre avances significativos en la tramitación de los casos que se discuten en la esfera judicial.

A través de un comunicado, la magistrada María Cristina Chen Stanziola detalló que, hasta marzo de 2026, un total de 387 procesos han llegado a su etapa de fondo, lo que representa un 82% de los expedientes. Además, 65 casos se encuentran en apelación, siete en fase de pruebas, cinco en alegatos y ocho pendientes de otros trámites.

Las primeras decisiones corresponden a tres demandas presentadas por víctimas afectadas por el consumo de medicamentos contaminados producidos en el laboratorio de la CSS.

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En estos casos, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia determinó que sí existió una falla en el servicio público, al comprobarse la distribución de un producto defectuoso que causó afectaciones a la salud de los demandantes.

Aunque el tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para acreditar completamente los daños materiales, sí reconoció el daño moral, tomando en cuenta la gravedad del caso y la vulnerabilidad de las víctimas.

Como resultado, el fallo condena al Estado panameño (a través de la CSS) a pagar 25.000 dólares a cada una de las víctimas: Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano.

Además de la indemnización, el tribunal ordenó como medida de reparación que la CSS presente disculpas públicas dirigidas a las víctimas, las cuales deberán mantenerse visibles en su sitio web institucional.

La sentencia también deja claro que estas compensaciones son independientes de otros beneficios otorgados previamente por el Estado, como pensiones o ayudas económicas.

Detalles de la demanda

En estos casos, se solicitó que la Caja de Seguro Social (CSS) sea condenada a pagar 6 millones de dólares por afectaciones materiales y morales ocasionadas a las víctimas, pero solamente se determinó el pago de 25,000 dólares a cada una de estas tres víctimas.

Según explicó el Órgano Judicial, las demandas se basan en la presunta responsabilidad del Estado por fallas en el servicio público, específicamente por irregularidades en la producción de medicamentos en el laboratorio de la CSS.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia analizó si existía una relación directa entre el consumo del producto defectuoso y los daños alegados por los demandantes.

El fallo establece que la cuantía de las indemnizaciones es independiente de otras compensaciones otorgadas previamente por el Estado, como pensiones o ayudas económicas.

El Órgano Judicial reiteró que cada expediente ha sido evaluado de forma individual, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas de este caso, que marcó al país y dejó cientos de afectados.