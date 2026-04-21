Pleno del Parlacen niega inclusión de juramentación de Cortizo y Carrizo en la agenda

Panamá/El pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen) rechazó la solicitud de incluir la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en medio de una sesión polémica.

La solicitud de inclusión fue presentada por la diputada de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ernestina Morales Garay, suplente de Benicio Robinson.

Fueron 91 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones con los que se aprobó la agenda sin la incorporación de la juramentación de los políticos panameños.

El diputado José Ramos, de la bancada del partido Alianza, indicó a TVN-2.com que “era evidente que esta propuesta no iba a contar con los votos, porque el vicepresidente Carrizo no goza de sus derechos civiles, tiene una detención domiciliaria y eso influye mucho en la posición de los diputados del Parlacen”.

Esta solicitud se dio luego de la nota enviada desde la cúpula del PRD, dirigida por Benicio Robinson, para la incorporación del expresidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados al Parlacen.

El 15 de abril, Robinson dirigió una carta a la presidenta del Parlacen, Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, solicitando que se incluya en la agenda de la próxima sesión plenaria la juramentación de Cortizo y Carrizo, este último a quien se le sigue un proceso por presunto enriquecimiento injustificado correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2024.

La petición se sustenta en el derecho de integración automática que establece el Tratado Constitutivo del organismo y su reglamento interno, que otorgan a los exmandatarios un asiento en el foro regional tras concluir sus funciones. En el documento se argumenta que no se trata solo de una facultad, sino de un procedimiento que el Parlacen debe ejecutar, una vez acreditado el cese de funciones.