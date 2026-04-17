Juramentación de Carrizo y Cortizo podría discutirse el martes en el Parlacen

Panamá/Luego de la solicitud enviada desde la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que dirige Benicio Robinson, para la incorporación del expresidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), su juramentación podría darse el próximo martes.

¿PRD mueve sus fichas para la juramentación?

La siguiente plenaria del Parlacen en Guatemala se realizará el próximo el 22 de abril, de acuerdo con diputados de la bancada panameña. En esta sesión, cualquiera de los 120 diputados, que conforman este organismo, puede proponer la inclusión de temas en la agenda, siempre que logre los votos necesarios. Si tiene 60 votos o más, la propuesta de incluirse pasaría; de lo contrario, se queda.

De acuerdo con fuentes, el PRD estaría conversando con diputados de otros partidos de la bancada panameña para asegurar que este punto sea incluido. Actualmente, el PRD solo cuenta con una diputada en ese organismo, Ernestina Morales Garay, suplente de Robinson.

El 15 de abril, Robinson dirigió una carta a la presidenta del Parlacen, Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, solicitando que se incluya en la agenda de la próxima sesión plenaria la juramentación de Cortizo y Carrizo, este último a quien se le sigue un proceso por presunto enriquecimiento injustificado correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2024.

Lea aquí la solicitud:

Documento Solicitud del PRD para incluir la juramentación de Carrizo y Cortizo en la agenda del Parlacen. Consúltalo

La petición se sustenta en el derecho de integración automática que establece el Tratado Constitutivo del organismo y su reglamento interno, que otorgan a los exmandatarios un asiento en el foro regional tras concluir sus funciones. En el documento se argumenta que no se trata solo de una facultad, sino de un procedimiento que el Parlacen debe ejecutar, una vez acreditado el cese de funciones.

Carrizo actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, imputado por delito de enriquecimiento injustificado, y enfrenta otras investigaciones en curso. De concretarse su juramentación, el proceso se trasladaría a la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de investigar a los diputados.

En la nota, Robinson sostiene que el reglamento interno del Parlacen establece que la toma de posesión debe realizarse en la sesión más próxima, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica en la representación del país.

Robinson defiende solicitud al Parlacen

Hoy, en tanto, mediante un comunicado este viernes, Robinson señaló que que "la solicitud enviada al Parlamento Centroamericano no responde a intereses personales ni a ningún intento de evadir la justicia, como se ha pretendido instalar en la opinión pública".

Aseguró que "esto no es una decisión del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Es una obligación del Estado panameño, en el marco de sus compromisos internacionales".