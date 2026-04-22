Apagón: Más de 91 mil clientes afectados por interrupción eléctrica en la capital y Panamá Oeste

Un evento externo provocó la interrupción del suministro eléctrico la noche de este miércoles 22 de abril de 2026, afectando a más de 91,755 clientes en la ciudad de Panamá y sectores de Panamá Oeste, informó la empresa Naturgy Panamá.

De acuerdo con el comunicado, la incidencia se registró a las 9:18 p.m. debido a la salida de dos unidades de la Generadora Gatún, lo que ocasionó afectaciones en el servicio por aproximadamente 35 minutos.

Entre las zonas impactadas en la capital se encuentran San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Locería, Bethania, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia, El Chorrillo, Amador y Santa Ana.

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Mientras que en Panamá Oeste se reportaron interrupciones en áreas como Playa Leona, La Mitra, San Antonio y Nuevo Chorrillo.

La empresa indicó que, conforme a los protocolos establecidos, se realizaron coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Naturgy Panamá ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados, señalando que se trató de una situación externa y ajena a su red eléctrica.