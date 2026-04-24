Meduca activa protocolos de seguridad y prevención ante 'retos virales' en las escuelas

El Ministerio de Educación está ampliando los gabinetes psicopedagógicos y ha extendido el servicio de orientación educativa a la etapa primaria.

Ciudad de Panamá/La Directora Nacional de Orientación Educativa y Profesional del Ministerio de Educación (Meduca), Iliana Cortéz, destaca que la institución ha activado protocolos de seguridad y refuerza estrategias de prevención escolar, salud mental estudiantil y participación de las familias para enfrentar el impacto de los retos virales en centros educativos.

Ante la aparición de situaciones de riesgo vinculadas a desafíos en redes sociales, Iliana Cortéz explica que el Ministerio de Educación (Meduca) reconoce que estos fenómenos responden a factores protectores ausentes en el entorno familiar, educativo y social.

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"Tenemos estudiantes que están implicados en esa situación, pero el Ministerio no puede revisar cada celular. Sin embargo, tenemos muy claro nuestro rol: activar protocolos y hacer prevención", afirma Cortéz. La funcionaria subraya que el trabajo se realiza a través de las unidades de servicio psicoeducativo y equipos psicosociales, no solo para atender alertas, sino para contar con personal idóneo que brinde acompañamiento oportuno.

Estrategias de prevención, orientación y corresponsabilidad familiar

Cortéz detalla que el Meduca está ampliando los gabinetes psicopedagógicos y ha extendido el servicio de orientación educativa a la etapa primaria.

"A nivel nacional ya tenemos 51 centros educativos con orientadores en primaria, lo que nos permite llegar a los niños más pequeños a trabajar habilidades para la vida, el amor a la escuela y la convivencia pacífica", señala. Esta expansión responde a la necesidad de actuar en la prevención primaria, que resulta más efectiva y sostenible que intervenir cuando el daño ya está hecho.

En materia de educación digital, Cortéz enfatiza que es fundamental enseñar a estudiantes y familias a reflexionar sobre los contenidos que consumen. "

"Tenemos que llevar a nuestros jóvenes a saber realmente qué tipo de contenidos son los que debemos consumir o no", indica. Para fortalecer este eje, el Ministerio impulsa la Escuela para Padres, no como un trámite para acceder a beneficios económicos, sino como un espacio para reconstruir el rol parental. "Hoy presentamos nuestro nuevo taller 'Éxito', donde ayudamos a los padres a redefinir qué significa el éxito para sus hijos y cuál es esa jugada ganadora que desean para ellos", agrega Cortéz.

Respecto a la coordinación interinstitucional, Cortéz señala que el Meduca mantiene comunicación permanente con los estamentos de seguridad para gestionar la eliminación de contenidos peligrosos en plataformas digitales.

Finalmente, la Directora de Orientación Educativa y Profesional del Meduca hizo un llamado urgente a las familias: "Volvamos a nuestros hijos, démosles esa oportunidad de que encuentren en nosotros realmente esa escucha y esa necesidad de sentirse acompañados, respaldados".