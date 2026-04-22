Refuerzan seguridad en escuelas de San Miguelito ante presencia de menores vinculados con drogas

La iniciativa, que ya abarca alrededor de 16 planteles, busca articular esfuerzos entre autoridades y comunidades educativas para prevenir que niños y adolescentes sean captados por estructuras delictivas.

Ciudad de Panamá/El programa Escuela Vigilante se consolida en el distrito de San Miguelito como una estrategia para reforzar la seguridad en centros educativos ubicados en zonas consideradas conflictivas, donde operan grupos dedicados a la distribución de drogas y al reclutamiento de menores.

La iniciativa, que ya abarca alrededor de 16 planteles, busca articular esfuerzos entre autoridades y comunidades educativas para prevenir que niños y adolescentes sean captados por estructuras delictivas.

El jefe de la zona policial de San Miguelito, Javier Batista, advirtió sobre la creciente preocupación por la participación de menores en hechos delictivos. Añadió que la Policía de Niñez y Adolescencia desarrolla programas de prevención y reducción de pandillas en estos centros.

“Es notoria la presencia de menores de edad, lastimosamente en hechos selectivos, por lo cual para nosotros es de suma importancia toda la línea estratégica que se lleve a cabo dentro de los planteles educativos”, indicó.

Las autoridades han identificado casos alarmantes dentro de los propios planteles. Según Batista, se han detectado menores de aproximadamente 10 años en posesión de sustancias ilícitas dentro de escuelas, así como personas que intentaban introducir drogas camufladas en golosinas.

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Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que se están evaluando medidas más estrictas ante la complejidad del problema.

“Tenemos problemas mucho mayores, hay una sociedad que no coopera mucho. La falta de conciencia de personas que pretenden involucrar a los centros educativos en su lucha territorial nos va a llevar a tomar decisiones mucho más radicales”, advirtió.

Como parte de las acciones recientes, el Ministerio de Salud anunció la prohibición de la venta ambulante en las escuelas, luego de detectar que a través de esta práctica se introducían sustancias ilícitas dirigidas a estudiantes.

Las autoridades indicaron que, además del programa Escuela Vigilante, se desarrollan otras iniciativas orientadas a alejar a los jóvenes del consumo de drogas y su vinculación con pandillas, en un esfuerzo por recuperar los entornos escolares y garantizar la seguridad de la población estudiantil.

Con información de Hellen Concepción