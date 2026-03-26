Eliminarán ventas ambulantes cerca de escuelas en San Miguelito por riesgos a estudiantes

Autoridades de la regional de salud explicaron que la medida responde no solo a preocupaciones por la venta de comida chatarra, sino también a la detección de situaciones de mayor riesgo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) anunciaron que en los próximos días se eliminará la venta ambulante en los alrededores de las escuelas del distrito de San Miguelito, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

El director regional de salud, Algis Torres, explicó que la medida responde no solo a preocupaciones por la venta de comida chatarra, sino también a la detección de situaciones de mayor riesgo. Según indicó, durante inspecciones se ha identificado la posible presencia de sustancias ilícitas en productos ofrecidos a menores, lo que ha encendido las alertas de las autoridades.

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Torres indicó que es un riesgo para los niños, además de que tienen la responsabilidad de vigilar los alimentos que se venden fuera de los centros educativos. Adelantó que los operativos iniciarán en el transcurso de la próxima semana.

Como parte de estas acciones, también se realizarán inspecciones dentro de los planteles educativos, específicamente en kioscos y comedores escolares, con el objetivo de garantizar que los productos ofrecidos cumplan con criterios de alimentación saludable. Las autoridades buscan reducir la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, promoviendo alternativas como frutas y opciones más nutritivas.

El anuncio se dio en el marco del lanzamiento del programa de salud escolar en San Miguelito, una iniciativa que contempla no solo mejoras en la alimentación, sino también la implementación de servicios de atención médica, odontológica y jornadas de vacunación dirigidas a la población estudiantil.

Con información de Kayra Saldaña