Mulino reinaugura histórica casa de Belisario Porras; Idaan prepara anuncio de plan por crisis del agua

La finca Pausílipo fue adquirida por Porras en 1880 y la vivienda construida en 1889. El inmueble conserva la arquitectura campestre del siglo XIX, con paredes de adobe, techos de teja y madera de la región, reflejando el estilo tradicional del interior del país.

Las Tablas, Los Santos/En el marco de una gira en la provincia de Los Santos, el presidente José Raúl Mulino anunció que el nuevo director del (Idaan), Antonio Tercero González, dará un informe "importantísimo" relacionado con la crisis del agua que enfrenta la región.

“No se puede inventar, pero tampoco se puede improvisar el trabajo que se está haciendo, ni mucho menos decir que se va a resolver mañana, pero hay un programa nacional de agua que será anunciado”, detalló.

Por otro lado, como parte de uno de los primeros puntos del recorrido, fue reinaugurado el emblemático Pausílipo, antigua casa de campo y de descanso del tres veces presidente Belisario Porras en Las Tablas.

Mulino inauguró la obra tras ocho meses de trabajos y con una inversión de 279 mil dólares.

Privados de libertad del centro penitenciario del distrito fueron los encargados de la limpieza y remodelación, como parte del programa de resocialización Plan Libertad.

Las labores realizadas en este inmueble incluyeron la implementación de medidas de seguridad, como la construcción de una cerca perimetral; la restauración completa de las estructuras de madera; el reemplazo de la cubierta del cielo raso; la rehabilitación de columnas y vigas; y el reemplazo de la baranda perimetral y del machimbrado interior.

La finca Pausílipo fue adquirida por Porras en 1880 y la vivienda construida en 1889. El inmueble conserva la arquitectura campestre del siglo XIX, con paredes de adobe, techos de teja y madera de la región, reflejando el estilo tradicional del interior del país.

El sitio fue declarado monumento histórico nacional en 1994, mediante la Ley N.º 7 del 19 de mayo de ese año, que además estableció la creación del museo regional de Los Santos en sus instalaciones.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió a los diversos programas de inversión para Azuero y aseguró que existen proyectos importantes de carreteras y en salud, aunque se limitó a brindar más detalles que serían anunciados en la reunión de Consejo de Gabinete Ampliado.

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