Minsa sobre nominación al 'Huevo Rosa' de la comunidad LGBT: 'Es incorrecto que existe un abandono en prevención del VIH'

Aseguraron que las acciones de promoción de la salud y prevención combinada a través de la Dirección de Promoción de la Salud han ejecutado estrategias activas con un enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó la nominación que realizó la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahnmp) al controversial “Huevo Rosa” contra la discriminación a la comunidad LGBTQ+.

La nominación surge por presuntamente abandonar la prevención del VIH.

Ante este señalamiento, el Minsa aclaró que la gestión de salud pública y la garantía de atención integral no dependen exclusivamente de la periodicidad de reuniones de cuerpos colegiados específicos.

“El compromiso institucional con el bienestar de la población se traduce en acciones diarias, estrategias de campo y resultados epidemiológicos medibles”, indicó la institución.

Según explicó, la operatividad del Minsa en materia de VIH y todo lo concerniente a la salud pública del país se ha mantenido ininterrumpida, independientemente de las reuniones que realice la Comisión Nacional para Control y Prevención del VIH.

Estas acciones se fundamentan en la normativa nacional de manejo terapéutico y el Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029, el cual establece directrices técnicas que se ejecutan de manera transversal en todas las regiones de salud del país.

Además, aseguraron que las acciones de promoción de la salud y prevención combinada a través de la Dirección de Promoción de la Salud han ejecutado estrategias activas con un enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión, entre estos:

Servicios amigables y atención diferenciada: Se mantiene la política explícita de ofrecer servicios y programas diferenciados para hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres trans y trabajadoras sexuales.

Se mantiene la política explícita de ofrecer servicios y programas diferenciados para hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres trans y trabajadoras sexuales. Intervenciones de campo: Se realizan operativos de distribución de insumos de prevención y pruebas rápidas gratuitas en diversas regiones, incluyendo Panamá Oeste, Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Coclé. Recientemente, se impactó directamente a más de 1,500 personas en jornadas de salud comunitaria.

Se realizan operativos de distribución de insumos de prevención y pruebas rápidas gratuitas en diversas regiones, incluyendo Panamá Oeste, Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Coclé. Recientemente, se impactó directamente a más de 1,500 personas en jornadas de salud comunitaria. Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y PEP: Panamá dispone de normas específicas y guías nacionales que garantizan el acceso a la PrEP y a la profilaxis post-exposición (PEP), herramientas fundamentales en la prevención biomédica de las poblaciones más vulnerables.

La vinculación al tratamiento y el monitoreo de la carga viral también han continuado bajo estándares internacionales, cerrando brechas persistentes mediante la notificación asistida de contactos y la oferta de pruebas gratuitas de VIH, indicó el Minsa.

“Es incorrecto afirmar que existe un abandono institucional; por el contrario, las estadísticas epidemiológicas validan que el sistema de vigilancia y los protocolos clínicos han mantenido su efectividad, asegurando que la salud pública general no se vea afectada por procesos administrativos externos”, subrayaron.

Ante esta nominación pública que busca combatir las diversas formas de discriminación contra la comunidad LGBTQ+, el Minsa reiteró que su respuesta se basa en la evidencia científica y la participación comunitaria.

“El Ministerio de Salud continuará fortaleciendo la prevención y el tratamiento con acciones integrales, sostenibles y centradas en las personas, garantizando que el derecho a la salud sea una realidad para todos los panameños, sin distinción alguna”, subrayó.

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