20 países instan a Panamá a garantizar los derechos de personas LGBTIQ+ durante revisión ante la ONU

Varios Estados recomendaron a Panamá fortalecer la protección de las minorías y ratificar instrumentos internacionales que amparen los derechos de las personas LGBTIQ+.

Durante la revisión del Examen Periódico Universal de Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 20 países formularon recomendaciones al Estado panameño sobre orientación sexual, identidad y expresión de género.

Entre los países que instaron a Panamá a fortalecer la protección de las personas LGBTIQ+ figuran Chile, Colombia, Brasil, México, Uruguay, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Islandia y Australia, entre otros.

Las principales sugerencias se centraron en incluir la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas en la Ley 7 de 2018 (antidiscriminación) y actualizar los procedimientos de reconocimiento legal de género para que sean administrativos, seguros y basados en la autodeterminación.

La organización Fundación Iguales reconoció los avances del Estado panameño en materia de derechos humanos, pero consideró que las medidas implementadas siguen siendo insuficientes. La entidad insistió en la necesidad de reformas urgentes que garanticen una cultura de respeto y no discriminación.

Durante las pre sesiones celebradas en Ginebra, la fundación —representada por el abogado e investigador Ángel Garay— expuso ante el Consejo de Derechos Humanos la falta de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, lo que, advirtió, genera violaciones a derechos fundamentales como la familia, el patrimonio, la salud y las pensiones.

“Esta invisibilidad legal refuerza un trato desigual contrario al principio constitucional de igualdad”, señaló la organización, que también llamó la atención sobre la ausencia de un marco normativo riguroso que prevenga la discriminación y promueva la igualdad sustantiva.

Fundación Iguales reconoció la coherencia de los países que impulsaron estas recomendaciones y pidió al Estado panameño que diferencie las políticas de salud —como las relacionadas con el VIH— de los avances en derechos civiles, para evitar confusiones sobre el alcance del reconocimiento de derechos.

La organización hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que actúe como enlace entre las instituciones del Estado y la sociedad civil en la implementación de los compromisos adquiridos.

“Es momento de pasar del papel a la realidad, de honrar la tradición panameña de respeto al derecho internacional”, enfatizó la Fundación Iguales.