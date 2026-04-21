Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 23 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 23 DE ABRIL
📍COCLÉ
• Cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce
📍VERAGUAS
• Parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco
• Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas
📍PANAMÁ ESTE
• Loma Bonita de San José, en Tortí, distrito de Chepo
📍PANAMÁ OESTE
• Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira
📍CHIRIQUÍ
• Cancha Comunal de Guaca, distrito de David
📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ
• Casa Comunal de Hato Julí, distrito de Mironó
📍HERRERA
• Junta Comunal de Chepo, en el distrito de Las Minas
📍PANAMÁ
• Gimnasio Yuyin Luzcando, en Betania, distrito de Panamá.
📍COLÓN
• La Feria, corregimiento Cristóbal Este, distrito de Colón