Productores de Tierras Altas descartan alza en precios de papa, cebolla y zanahoria

De acuerdo con los agricultores, en las zonas de cosecha estos productos se comercializan entre 40 y 50 centavos la libra, por lo que no consideran viable trasladar aumentos al consumidor final.

Chiriquí/Pese al aumento en el precio del combustible, productores de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, aseguran que no existe justificación para un incremento significativo en el precio de rubros como la papa, la cebolla y la zanahoria, cuyos valores en finca se mantienen estables.

De acuerdo con los agricultores, en las zonas de cosecha estos productos se comercializan entre 40 y 50 centavos la libra, por lo que no consideran viable trasladar aumentos al consumidor final.

Sin embargo, advirtieron que se mantienen en alerta ante el incremento sostenido en los costos de insumos, lo que podría impactar la producción en los próximos meses y eventualmente reflejarse en los precios. En ese sentido, llaman al Gobierno a tomar acciones.

El productor de Tierras Altas, Augusto Jiménez, explicó que el alza del combustible no representa, por ahora, un factor determinante para justificar aumentos. “Ahorita mismo, de haber un incremento de precio, no veo que sea por los fletes. Al Merca Panamá están a 1.50 dólares por quintal, en el peor de los casos podría subir a dos dólares el quintal. O sea, que no habría razón de incremento por esta situación”, señaló.

Jiménez también destacó que el precio de los productos no lo fijan los productores, sino el comportamiento del mercado. “Vale destacar que los productores nunca ponemos el precio; eso siempre lo regula la oferta y demanda del producto. Al final del día, por mucho gasto que haya llevado una producción, lo que va a determinar el precio es si hay poco o mucho. Aumenta la oferta, disminuyen los precios; disminuye la oferta, aumentan los precios”, indicó.

Actualmente, los principales rubros de Tierras Altas se mantienen en niveles bajos en finca. La papa se vende por debajo de los 50 centavos la libra, la cebolla ronda los 30 centavos y la zanahoria se ubica en cifras similares, aunque estos precios pueden variar de un día a otro según el comportamiento del mercado.

El productor también cuestionó el aumento en algunos puntos de venta, asegurando que no corresponde con la realidad en origen. “No entiendo por qué se han incrementado tanto. Estuve averiguando y en el Merca Panamá no han aumentado tanto los precios”, afirmó.

En ese contexto, los agricultores recalcaron que forman parte del eslabón más débil de la cadena y que no tienen la capacidad de trasladar costos. “Estamos en la cadena más débil, nosotros no tenemos la disposición de trasladar ningún incremento, porque tenemos un mercado de libre oferta y demanda”, expresó otro productor.

No obstante, alertaron que el encarecimiento de insumos y fertilizantes podría provocar una reducción en la siembra. “Lo que sí pasa es que se tiende a sembrar menos cuando suben los precios como el combustible y los insumos”, explicó Jiménez.

Ante este panorama, los productores hicieron un llamado al Gobierno para intervenir en los costos de producción. “Lo que quisiéramos es que los vendedores de insumos no suban el precio”, manifestó, al tiempo que pidió revisar las tasas de interés para el sector agropecuario.

Aunque por ahora descartan aumentos en los precios al consumidor, el sector mantiene la incertidumbre ante el comportamiento de los costos y la evolución del mercado en los próximos meses.

Con información de Demetrio Ábrego.