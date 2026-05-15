La panameña Karol Wilson avanza a la fase 3 de Operación Triunfo USA 2026

El avance de Karol Wilson ha generado entusiasmo entre sus seguidores y el público panameño.

La cantante panameña Karol Wilson continúa abriéndose paso en la escena musical internacional tras convertirse en la única representante de Panamá en superar las fases 1 y 2 de Operación Triunfo USA 2026, uno de los concursos de talento musical más importantes.

Luego de participar en las audiciones realizadas en Nueva York, la artista logró impresionar al jurado y asegurar su pase a la tercera etapa de la competencia, que se desarrollará en Miami, ciudad a la que viaja este mismo día para continuar su preparación y enfrentar esta nueva fase grupal del reality.

El avance de Karol Wilson ha generado entusiasmo entre sus seguidores y el público panameño, que ha seguido de cerca cada paso de la cantante en este importante desafío artístico. Su clasificación representa además un motivo de orgullo nacional, al posicionarse como la única panameña que continúa en competencia dentro del programa.

Reconocida por su potente voz, carisma y versatilidad musical, Karol Wilson ha venido construyendo una carrera artística marcada por presentaciones en escenarios nacionales y proyectos musicales que han fortalecido su presencia dentro de la industria local. Ahora, con esta oportunidad internacional, busca seguir demostrando su talento y abrir nuevas puertas para la música panameña.

La fase 3 de Operación Triunfo USA reunirá a participantes de distintos países en una intensa etapa de preparación, convivencia y evaluaciones artísticas, donde los concursantes deberán demostrar su capacidad vocal, interpretación y desempeño escénico para avanzar en el programa.

Desde Panamá, familiares, amigos y seguidores han expresado mensajes de apoyo y buenos deseos para la cantante, quien continúa dejando el nombre del país en alto en una de las plataformas musicales más importantes del momento.

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