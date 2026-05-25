Italia convoca selección para partidos amistosos tras fiasco en eliminatorias al Mundial 2026

Italia cayó en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina, en la tanda de penales, por lo que no podrá disputar una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Italia/Seleccionador interino de Italia tras el duro fracaso de no clasificarse para el Mundial 2026, Silvio Baldini solo convocó el lunes a un habitual indiscutible de la Nazionale, Gianluigi Donnarumma, para los amistosos contra Luxemburgo y Grecia el 3 y 7 de junio.

En su nómina de 24 jugadores, Baldini, habitual seleccionador la sub-21, ha recurrido mayoritariamente a promesas y a jóvenes internacionales que empiezan a asentarse en la selección, como Marco Palestra y Francesco Pio Esposito.

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Baldini sucedió a Gennaro Gattuso, quien dimitió de su cargo de seleccionador tras la derrota de Italia en la final del repechaje europeo el 31 de marzo contra Bosnia (1-1, 4-1 en la tanda de penales), que privó a Italia de su tercer Mundial consecutivo.

Cuatro veces campeona del mundo, La Azzurra jugó por última vez un Mundial en Brasil 2014, donde fue eliminado en la fase de grupos.

Un nuevo seleccionador será anunciado una vez que la Federación italiana tenga un nuevo presidente el 22 de junio.

Italia visitará a Luxemburgo el 3 de junio y a Grecia en Heraklion cuatro días más tarde.

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