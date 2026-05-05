Héroes de El Polvorín: El Cuerpo de Bomberos recuerda a los caídos del 5 de mayo de 1914

Durante el recorrido conmemorativo, autoridades como el secretario general José Batista, junto a los tenientes coroneles Ricardo De León Marciscano y Manuel José Hurtado, encabezaron los actos en memoria de los caídos.

Ciudad de Panamá/La mañana del 5 de mayo volvió a tener un tono distinto para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Más allá de las conmemoraciones habituales de la fecha, la institución se reunió para recordar a seis de los suyos que murieron en servicio, en una de las tragedias más marcadas de su historia.

El acto comenzó con la colocación de ofrendas florales, un gesto sobrio que dio paso a una jornada de homenajes. Luego, la romería llevó a las autoridades y miembros del cuerpo hasta el Cementerio Amador y el sitio donde ocurrió la explosión, en la avenida Nacional, hoy ocupada por el Hospital Santa Fe.

Aquel 5 de mayo de 1914, cerca de las 2:00 de la madrugada, una alarma de incendio movilizó a los bomberos hacia lo que parecía una emergencia más. No lo era. En cuestión de segundos, una explosión de gran magnitud acabó con la vida de seis unidades que intentaban controlar la situación.

Murieron en ese hecho Alonso Teleche, Juan Bautista Beltrán, Félix Antonio Álvarez, Luis de Bazach, Luis Buitrago y Faustino Rueda. No hay relato heroico que suavice lo ocurrido: fue una tragedia directa, abrupta, sin margen de respuesta.

Durante el recorrido conmemorativo, autoridades como el secretario general José Batista, junto a los tenientes coroneles Ricardo De León Marciscano y Manuel José Hurtado, encabezaron los actos en memoria de los caídos. La escena, más que institucional, reflejó la continuidad de una profesión que sigue enfrentando riesgos similares, aunque en otro tiempo.

A 112 años de distancia, la tragedia de El Polvorín sigue siendo una referencia obligada dentro del cuerpo. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que representa: la posibilidad real de no volver cuando se atiende una emergencia.

Las actividades continuaron en la tarde con un desfile que partió desde la Estación N.° 1 Ricardo Arango, avanzará por la avenida Central y culminará en el obelisco de la avenida 5 de Mayo, donde se realizará un acto solemne.

El recorrido finalizó en la Estación Uno. Allí, entre equipos, historias y guardias que no se detienen, la memoria de aquellos seis bomberos sigue presente. No como un recuerdo lejano, sino como una advertencia constante de lo que implica el oficio.