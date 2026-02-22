Béisbol Juvenil 2026 calendario | Final Chiriquí vs Panamá Oeste ¿cuándo será el juego 1 y dónde verlo?

La fiinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los Vaqueros de Panamá Oeste se preparan para abrir las puertas de su casa y recibir a Chiriquí en un duelo que promete emociones intensas, correspondiente a la Serie Final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, certamen dedicado a los ex peloteros Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

El choque inaugural entre Chiriquí y Panamá Oeste se disputará este martes desde las 8:00 p.m., podrás verlo EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ, marcando el arranque oficial de una final pactada al mejor de siete juegos. La novena del Oeste aseguró su boleto tras superar con autoridad a Panamá Metro en cinco encuentros (4-1), mientras que los chiricanos avanzaron luego de imponerse 4-2 a Coclé en una semifinal de alto voltaje.

El segundo compromiso también se jugará en el estadio Mariano Rivera, nuevamente a las 8:00 p.m. Posteriormente, el jueves 26 está previsto como día de traslado, y la serie se trasladará al estadio Kenny Serracín, en la ciudad de David, donde se celebrarán los encuentros del viernes 27 y sábado 28 desde las 7:00 p.m.

En caso de ser necesarios los partidos cinco, seis y siete, la definición regresaría al estadio nacional Rod Carew los días 2, 3 y 4 de marzo, teniendo el domingo 1 de marzo como jornada de descanso o viaje.

¿Cómo llegan ambas novenas?

Chiriquí arriba a la gran final tras una semifinal sumamente reñida ante Coclé, donde cada victoria fue producto de ajustes estratégicos y un sólido trabajo colectivo. Los chiricanos mostraron profundidad en su cuerpo de lanzadores y oportunismo ofensivo para cerrar la serie 4-2.

Por su parte, Panamá Oeste llega con confianza tras dominar a Panamá Metro 4-1, apoyados en una ofensiva consistente y un pitcheo que supo contener a una de las alineaciones más peligrosas del torneo. Los Vaqueros buscarán imponer su condición de local en los primeros dos compromisos para tomar ventaja en esta esperada Serie Final del Béisbol Juvenil 2026.

Duelo de artillerías: Panamá Oeste impone su disciplina sobre el bateo de Chiriquí

En el fragor de las semifinales, el análisis de las estadísticas colectivas revela un contraste marcado entre la efectividad ofensiva de los Vaqueros de Panamá Oeste y los Guty’s de Chiriquí. Aunque ambas novenas han mostrado destellos de agresividad, los números fríos dictan una ventaja clara para el equipo del "West" en cuanto a la capacidad de fabricar carreras y la disciplina en el plato.

Panamá Oeste: Paciencia y producción

La ofensiva de Panamá Oeste ha sido la más consistente en esta etapa, liderando el promedio de bateo colectivo con .269, producto de 42 imparables en 156 turnos oficiales. Sin embargo, el factor diferenciador para los Vaqueros no ha sido solo el contacto, sino su extraordinaria capacidad para embasarse.

Con un OBP (Porcentaje de llegada a base) de .393, Oeste ha sabido castigar el descontrol del pitcheo rival, negociando un total de 24 bases por bolas. Esta paciencia se ha traducido directamente en la pizarra, permitiéndoles liderar en carreras anotadas con 27 y en carreras empujadas con 20, demostrando un bateo oportuno con hombres en posición de anotar.

Chiriquí: El reto de los ponches y la falta de remolque

Por su parte, la novena de Chiriquí presenta un average colectivo de .253, ligeramente inferior al de su rival. Si bien el equipo del Valle de la Luna ha conectado menos hits (39), es el único de los dos que ha logrado descifrar la barda con un cuadrangular. De hecho, Chiriquí supera ligeramente a Oeste en Slugging (.299 sobre .288), lo que indica que sus conexiones han tenido, en promedio, un poco más de bases recorridas.

El talón de Aquiles para los chiricanos ha sido la disciplina en el cajón de bateo. Mientras que Oeste solo ha abanicado en 30 ocasiones, Chiriquí ha acumulado la preocupante cifra de 42 ponches, casi el doble de las bases por bolas que han conseguido (12). Esta incapacidad para poner la bola en juego en momentos clave explica por qué solo han podido registrar 14 carreras empujadas y 18 anotadas, cifras que se quedan cortas frente a la producción de los Vaqueros.

Estrategia en las almohadillas y juego pequeño

En el apartado táctico, ambos equipos han recurrido a estrategias distintas:

• Chiriquí ha apostado más por el juego pequeño, registrando 13 sacrificios y liderando en bases robadas con 8 estafas exitosas.

• Panamá Oeste ha sido más eficiente en el uso de los elevados de sacrificio (2) y ha sumado 6 bases robadas, manteniendo una presión constante pero más balanceada sobre la defensa rival.

En conclusión, mientras Panamá Oeste basa su éxito en un OPS de .681 impulsado por la paciencia y el volumen de carreras, Chiriquí sigue buscando la fórmula para reducir sus ponches y aprovechar su ligero dominio en extrabases para nivelar la balanza ofensiva en esta serie.

Con información de Fedebeis.