Royal Caribbean evalúa instalar dique seco flotante en Puerto Armuelles

Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles una reunión con representantes de Royal Caribbean Group, quienes expresaron su interés en establecer un dique seco flotante en el sector de Punta Piedra, en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

De concretarse, la iniciativa generaría entre 500 y 800 empleos en los próximos años, impactando directamente al distrito de Barú y a toda la región chiricana.

Durante el encuentro, los ejecutivos detallaron que el proyecto contempla la construcción de un dique flotante con capacidad de 130 mil toneladas y una extensión aproximada de 400 metros, diseñado para levantar buques completamente cargados. La infraestructura estaría destinada principalmente a la atención y reparación de los propios cruceros de la compañía, aunque también podría brindar servicios a portacontenedores y embarcaciones especializadas de gran tamaño.

Según explicaron, la ubicación estratégica de Panamá permitiría aprovechar el tránsito frecuente de sus cruceros por el país para realizar trabajos de mantenimiento y reparación, evitando traslados hasta astilleros en Asia, lo que reduciría costos y tiempos de operación.

El proyecto se desarrollaría en distintas etapas entre 2026 y 2031 e incluiría la creación de una plataforma industrial baja en carbono y resiliente, con gestión responsable de aguas servidas y bajo estándares internacionales de seguridad y protección ambiental.

El mandatario destacó que esta inversión fortalecería la posición estratégica de Panamá como centro marítimo internacional y contribuiría a rescatar un área que, por años, ha permanecido sin desarrollo significativo.

Mulino manifestó su respaldo a la iniciativa, cuya inversión, según se indicó, sería inicialmente de capital panameño, y señaló que el inicio podría darse en 2026.

Mientras avanzan los planes, el Gobierno analiza ampliar en Puerto Armuelles los programas de capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), con el fin de preparar mano de obra calificada para atender la demanda técnica que requerirá el proyecto.

El presidente también agradeció que la empresa haya considerado a Panamá como destino de inversión y reveló que empresarios japoneses han mostrado interés en desarrollar otras iniciativas en el país.