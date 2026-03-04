Alcaldía de Panamá anuncia audiencias públicas para presentar proyectos comunitarios

Estas jornadas estarán enfocadas en el mejoramiento de la infraestructura urbana, el fortalecimiento de los servicios comunitarios y la promoción del desarrollo sostenible en distintos corregimientos del distrito.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que a partir del lunes 9 de marzo iniciará un ciclo de audiencias públicas como parte de un proceso de participación ciudadana para presentar proyectos de impacto distrital.

Estas jornadas estarán enfocadas en el mejoramiento de la infraestructura urbana, el fortalecimiento de los servicios comunitarios y la promoción del desarrollo sostenible en distintos corregimientos del distrito.

A continuación, el calendario de presentaciones:

Lunes 9 y martes 10 de marzo

Las primeras audiencias se realizarán a las 6:00 p.m. en el Teatro Gladys Vidal.

Durante ambas fechas se expondrán iniciativas de alcance distrital centradas en el fortalecimiento de áreas verdes, programas de reciclaje, mejoras urbanas, construcción de aceras y dotación de equipamiento para espacios comunitarios.

Miércoles 11 de marzo

A las 6:00 p.m., en el Gimnasio Yuyín Luzcando, se presentarán proyectos dirigidos a la construcción de aceras y al fortalecimiento de servicios comunitarios en el sector de Betania.

Jueves 12 de marzo

La jornada continuará a las 6:00 p.m. en el Gimnasio Gringo de la Guardia, donde se dará a conocer el proyecto de mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de Parque Lefevre.

La iniciativa busca reforzar la atención integral y el bienestar de la niñez en este corregimiento.

Viernes 13 de marzo

A las 11:00 a.m., en la Junta Comunal de Caimitillo, se someterá a consulta pública el proyecto de construcción de una piscina municipal.

La obra pretende ampliar las oportunidades de recreación, deporte y convivencia comunitaria para los residentes de Caimitillo.

Martes 17 de marzo

El ciclo de audiencias culminará a las 6:00 p.m. en la Casa Club del Parque Omar.

En este encuentro se presentarán tres proyectos distritales relacionados con mejoras en paradas de buses, señalización peatonal y la implementación de un sistema de videovigilancia. Además, se expondrá una propuesta orientada al fortalecimiento de espacios culturales y comunitarios en el corregimiento.