Luis 'Matador' Tejada | Reacciones de Rita Hansell y Gabriel Gómez

Estatua del Matador Luis Tejada
TVMAX
28 de enero 2026 - 14:06

Panamá/Hoy se celebra el segundo año de la desaparición física de nuestra leyenda Luis "Matador" Tejada y familiares y amigos estuvieron presentes en la entrada del estadio Rommel Fernández Gutiérrez para honrarlo.

La madre de Tejada, la señora Rita Hansell muy emocionada se refirió a lo especial de esta fecha, agradeciendo a todos los aficionados panameños por siempre estar presentes y recordando a su hijo.

Tambien destacó que siempre confió en que la selección de Panamá iba a volver a una copa del mundo.

