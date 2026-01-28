Luis 'Matador' Tejada | Reacciones de Rita Hansell y Gabriel Gómez
Panamá/Hoy se celebra el segundo año de la desaparición física de nuestra leyenda Luis "Matador" Tejada y familiares y amigos estuvieron presentes en la entrada del estadio Rommel Fernández Gutiérrez para honrarlo.
La madre de Tejada, la señora Rita Hansell muy emocionada se refirió a lo especial de esta fecha, agradeciendo a todos los aficionados panameños por siempre estar presentes y recordando a su hijo.
Tambien destacó que siempre confió en que la selección de Panamá iba a volver a una copa del mundo.