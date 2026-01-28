Paula Pareto en el Foro Olímpico de Panamá 2026: 'Estos chicos son el futuro olímpico de sus países'

Su experiencia como embajadora y role model en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 le permite hablar con propiedad sobre la evolución de los talentos.

Panamá/El Foro Olímpico 2026 se convirtió en el epicentro de la inspiración deportiva al reunir a atletas nacionales de diversas disciplinas en un espacio diseñado para el aprendizaje y la conexión con figuras de talla mundial.

La gran protagonista del encuentro fue la histórica judoca argentina Paula Pareto, campeona en Río 2016 y cuatro veces participante de Juegos Olímpicos, quien compartió su visión sobre el impacto del alto rendimiento y la relevancia de los primeros pasos en la carrera de un deportista.

El semillero del olimpismo

Para la "Peque" Pareto, la celebración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 representa mucho más que una simple competencia. Según explicó con emoción, estos juegos marcan el inicio para los jóvenes que están comenzando su trayectoria, dándoles la fuerza necesaria para comprender el significado del esfuerzo y el espíritu del olimpismo de mayores. "Saber desde chiquitos que todo esfuerzo vale la pena" es, según Pareto, la base para construir una carrera sólida.

Su experiencia como embajadora y role model en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 le permite hablar con propiedad sobre la evolución de los talentos. Pareto recordó cómo aquellos jóvenes que acompañó en sus inicios hoy compiten en categorías senior a nivel mundial, reafirmando que los atletas que se darán cita en Panamá 2026 son, efectivamente, el futuro olímpico de sus respectivas naciones.

Identidad y compromiso: Más allá del tatami

Uno de los momentos más íntimos de su intervención fue cuando describió el sentimiento de ver la bandera nacional ondear en un podio internacional. Para una atleta de su calibre, ver su enseña patria levantarse junto a la de potencias mundiales es una experiencia que "no se puede explicar con palabras", pues representa la culminación de años de sacrificio.

Sin embargo, el mensaje más contundente de Pareto para la juventud que se prepara para la cita en el istmo se centró en la constancia y la formación integral. La histórica campeona recomendó poner el foco en el día a día, asegurando que es en el trabajo cotidiano donde reside el verdadero resultado, más allá del podio final.

Deporte y estudio: Una alianza vital

Finalmente, Paula Pareto aprovechó la plataforma del foro para enviar un mensaje de realismo y visión a futuro: la importancia del estudio. Con la claridad que la caracteriza, recordó a los presentes que el deporte tiene una vida útil limitada, mientras que la educación es lo que verdaderamente forma a los individuos como personas y les permite seguir adelante una vez que la etapa competitiva llega a su fin.

Con la humildad de una leyenda, Pareto concluyó su participación dejando claro que el camino hacia la gloria se construye con pasión y propósito. Bajo su mirada experta, no hay duda de que el evento de Panamá 2026 estará, tal como reza su lema, "A Otro Nivel".

Con información del COP.