Béisbol Juvenil 2026| Así fueron los duelos particulares entre los equipos que participarán en la Ronda de Ocho

Sintoniza el viernes 30 de enero, a las 7:00 p.m., el primer partido de la serie Chiriquí Occidente vs Coclé por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Todo está listo para que este viernes 30 de enero se ponga en marcha la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Una instancia que presenta series interesantes y en la que cada equipo luchará por alcanzar uno de los cuatro cupos en disputa para las semifinales.

Después que culminó la etapa regular, y en base al orden de los conjuntos que ocuparon los ocho primeros puestos de la tabla de posiciones, se establecieron cuatro series que son: Panamá Oeste vs Herrera; Panamá Metro vs Panamá Este; Coclé vs Chiriquí Occidente y Chiriquí vs Los Santos. Cada una está pactada al ganador de cuatro de un límite de siete juegos.

Como referencia a lo que podrían presentar esos colectivos en sus respectivos emparejamientos, observaremos cómo fueron los partidos que cada uno de ellos disputaron entre sí durante la fase anterior.

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

El primer sembrado, Panamá Oeste, y el octavo clasificado, Herrera, se encuentran en este camino hacia la final. En la instancia anterior, los 'Vaqueros' se impusieron en los dos cotejos que disputaron los días 11 y 22 de enero.

11 de enero: Herrera 6-11 Panamá Oeste

En el Estadio Mariano Rivera, los Vaqueros de Panamá Oeste ratificaron su condición de favoritos al vencer a Herrera. Un resultado que les permite conservar su invicto en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros.

Herrera tomó ventaja inicial, pero la ofensiva del Oeste reaccionó con fuerza a partir de la cuarta entrada, destacando los batazos de Luis Aranda, Daniel Long, Luis Atencio y Xavier Waldron, quienes impulsaron carreras clave para darle vuelta al marcador y ampliar la diferencia.

La novena herrerana intentó reaccionar en el sexto episodio, pero la defensa y el pitcheo de Panamá Oeste lograron contener la amenaza, asegurando el triunfo con un cierre sólido en los innings finales.

Edgar Samaniego se apuntó la victoria al permitir cinco incogibles y tres carreras con tres ponches en tres episodios y un tercio. La derrota fue para David Saavedra.

Luis Aranda pegó de 32 con dos carreras anotadas y dos empujadas por Panamá Oeste. Derek Guerra de 5-2 con dos anotadas y dos impulsadas y Juan Caballero de 5-2 con una anotada.

Por Herrera, Juan Arosemena de 4-2 con una carrera anotada y una remolcada. Luis Centella de 3-2 con una anotada, Jorge Pinilla y Adams Rodríguez de 4-1 cada uno.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 | Así quedaron los piques para la ronda de ocho del campeonato nacional

22 de enero: Panamá Oeste 8-5 Herrera

Los 'Vaqueros' de Oeste vencieron a los herreranos en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Tres carreras, en la parte alta del séptimo episodio, le aseguraron la victoria al equipo del 'West'.

Luis Navarro se apuntó la victoria al tolerar cuatro hits, no recibió carreras, con dos ponches y dos bases por bolas en un relevo de tres entradas y dos tercios. El serpentinero derrotado fue Miguel Poveda.

Por Panamá Oeste, Luis Atencio pegó de 3-2 con tres carreras anotadas y tres impulsadas. Mario Villalobos de 5-2 con una empujada y Mildner Nieto de 6-2 con una anotada.

Jorge Pinilla bateó de 5-3 con una carrera anotada y dos remolcadas por Herrera. Miguel Gallardo de 4-3 con una anotada y una impulsada, Eduardo Canto y Johan Vásquez de 4-1 cada uno.

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

'Metrillos' y 'Potros', dos elencos cercanos territorialmente, tendrán la ocasión de enfrentarse en una serie donde el ganador mantendrá las esperanzas de, eventualmente, llegar a una meta que han soñado en los últimos años; volver a una final y ganarla.

Aunque ha estado cerca, el conjunto metropolitano no se corona en la categoría juvenil desde el 2026. En tanto que los del Este no han jugado una final desde el 2022 cuando se la ganaron precisamente a los representantes de la capital panameña.

En dos juegos realizados en este certamen, el balance favorece a Panamá Metro con los siguientes resultados:

7 de enero: Panamá Este 5-11 Panamá Metro

Los 'Metrillos' ganaron su segundo partido consecutivo tras imponerse a los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.

El conjunto de la capital perdía por 3 carreras a 1 hasta que anotó cuatro 'rayitas' en la parte baja del quinto episodio. Luego aseguró las victoria con seis anotaciones en la séptima entrada.

Fabián Carrera fue el lanzador ganador tras un relevo de dos episodios y dos tercios en los que permitió un incogible y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Gabriel Carrera se apuntó el descalabro al tolerar tres hits y dos anotaciones en una entrada.

Edgardo Recuero bateó de 4-3 y anotó una carrera por Panamá Metro. Pablo Arosemena pegó de 2-2 con una anotada y tres empujadas, David Murillo y Caleb Rivera de 4-2 cada uno.

Por Panamá Este, Diego Caicedo de 3-2 con tres carreras empujadas. Víctor Tello, Kenneth Belgrave y Nelson Bonilla pegaron de 3-1 cada uno.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil calendario | Conoce los juegos que transmitirá TVMAX en esta ronda de ocho

25 de enero: Panamá Metro 7-3 Panamá Este

En el Estadio Justino Salinas, Panamá Metro se impuso a Panamá Este en un partido donde los metropolitanos mostraron una ofensiva constante y supieron aprovechar los errores defensivos de sus rivales para asegurar un triunfo clave en la tabla.

Fabián Carrera lanzó siete episodios y un tercio, en rol de relevo, y se llevó la victoria al tolerar tres hits, no recibió carreras y dio cuatro ponches. La derrota fue para Andrés Mendoza.

Luis Rivera pegó de 5-2 con una carrera anotada y dos empujadas por Panamá Metro. Christian Andrión de 4-1 con dos carreras anotadas y una remolcada y Carlos Sánchez de 3-1.

Por Panamá Este, Alejandro Fanovich de 4-2. Kenneth Belgrave de 4-1 con una carrera anotada y Nicolás Sánchez de 2-1.

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Los coclesanos están determinados a conquistar su tricampeonato, pero tendrán al frente a un invitado inesperado; el conjunto occidental que tenía varios torneos sin llegar a instancias de eliminación directa.

El balance es favorable a Coclé que ganó los dos partidos que realizaron entre sí durante la fase inicial con los siguientes marcadores:

13 de enero: Chiriquí Occidente 0-9 Coclé

Cuatro carreras, en la parte baja del primer episodio, encendieron la llama para la 'Leña Roja' coclesana que se impuso a los occidentales por blanqueada en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Joiser González lanzó siete entradas en las que toleró cinco incogibles, dio cuatro ponches y una base por bola lo que le valió para llevarse el triunfo. Jesús González se quedó con la derrota.

Jaime Escudero pegó de 4-2 anotó dos carreras y empujó dos por Coclé. Aníbal Sánchez de 4-2 con una anotada y una impulsada, Jeykol De León de 2-1 con una anotada y dos impulsadas y Ricardo Acosta de 3-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, Jeremy Gómez de 3-1. Jonathan Ramos, Jesús Arosemena, Manuel Víquez, Walter Moreno y Joshua Cedeño de 2-1 cada uno.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

22 de enero: Coclé 11-0 Chiriquí Occidente

Cuatro carreras, en la parte baja del primer episodio, encendieron la llama para la 'Leña Roja' coclesana que se impuso a los occidentales por blanqueada en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Joiser González lanzó siete entradas en las que toleró cinco incogibles, dio cuatro ponches y una base por bola lo que le valió para llevarse el triunfo. Jesús González se quedó con la derrota.

Jaime Escudero pegó de 4-2 anotó dos carreras y empujó dos por Coclé. Aníbal Sánchez de 4-2 con una anotada y una impulsada, Jeykol De León de 2-1 con una anotada y dos impulsadas y Ricardo Acosta de 3-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, Jeremy Gómez de 3-1. Jonathan Ramos, Jesús Arosemena, Manuel Víquez, Walter Moreno y Joshua Cedeño de 2-1 cada uno.

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Los equipos chiricano y santeño tienen una tradición marcada en el béisbol panameño y la categoría juvenil no es la excepción.

Mientras Chiriquí no conquista un campeonato juvenil desde el año 2011, Los Santos no lo logra desde el 2019. Esta es la oportunidad para que uno de los dos siga adelante en su misión de volver a la cima.

El elenco del 'Valle de la Luna' tiene dos victorias, en los dos partidos que realizaron ante los santeños en la fase regular, con estos resultados.

5 de enero: Los Santos 2-3 Chiriquí

Eladio Adames aprovechó un mal tiro del tercera base Darian García hacia la primera base para anotar la carrera que le dio al equipo chiricano la victoria sobre el elenco santeño en el estadio Kenny Serracín de David.

Joseph Delgado propinó cinco ponches, dio dos bases por bolas y no toleró imparables ni carreras en cuatro entradas para ser el lanzador ganador. Santiago Mendoza se quedó con la derrota.

Joans Montenegro conectó de 3-1 con dos carreras anotadas por Chiriquí. Jayko Medina y Julio Avendaño batearon de 4-1 cada uno.

Por Los Santos, José Palomino de 3-1 con una carrera anotada. Darian García de 3-1, Edgar Frías y Miguel Jaén de 2-1 cada uno.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil calendario | Esta es la ruta de la ronda de ocho en el campeonato nacional

26 de enero: Chiriquí 5-3 Los Santos

Dos carreras en la parte alta del noveno episodio marcaron la diferencia a favor de los chiricanos que superaron a los santeños en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Joseph Delgado toleró un hit, no recibió carreras y dio dos ponches en un relevo de un episodio y dos tercios para ser el lanzador ganador. El serpentinero derrotado fue Brandy Mendoza.

Abdiel Hernández pegó de 3-2 y empujó una carrera por Chiriquí. Daffir Núñez de 4-2 con dos remolcadas y Edwin Gómez de 4-2 con una anotada y una impulsada.

Por Los Santos, Uriel De León de 5-3 con una carrera anotada y dos empujadas. Edgar Frías de 5-3 con una anotada y Justin Gill de 3-1 con una anotada.

Aunque los balances de victorias y derrotas favorecen claramente a unos equipos sobre otros esta es una nueva etapa y todo comienza desde cero. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar.