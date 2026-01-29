Béisbol Juvenil calendario | Este es el calendario de la ronda de ocho en el campeonato nacional

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 entra en su fase más intensa con la presentación oficial del calendario de la Ronda de Ocho, una serie pactada al mejor de siete juegos que promete estadios llenos, duelos de pitcheo de alto nivel y una lucha sin tregua por los boletos a las semifinales.

Los ocho clasificados —Coclé, Chiriquí Occidente, Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Panamá Metro y Panamá Este— se preparan para un recorrido exigente, con enfrentamientos programados en plazas emblemáticas del béisbol nacional como el Estadio José Antonio Remón Cantera, el Kenny Serracín, el Mariano Rivera, el Rod Carew, el Glorias Deportivas Baruenses y el Roberto Hernández.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Resultados del miércoles 28 de enero, tabla de posiciones y lo próximo en el campeonato nacional

Arranque de alto voltaje: viernes 30

La acción comienza este viernes 30 de enero con todos los encuentros fijados para las 7:00 p.m.. En el Estadio José Antonio Remón Cantera, Chiriquí Occidente visitará a Coclé, mientras que en el Kenny Serracín, Los Santos se medirá ante Chiriquí en un duelo que revive una de las rivalidades más tradicionales del torneo juvenil.

Sábado 31: jornada completa

El sábado 31 la cartelera se amplía con cuatro compromisos, todos a las 7:00 p.m.. Además de la continuación de las series entre Chiriquí Occidente vs Coclé y Los Santos vs Chiriquí, se suman los cruces entre Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera, y Panamá Este vs Panamá Metro en el Rod Carew, escenario que promete una gran asistencia de fanaticada capitalina.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Así quedaron los piques para la ronda de ocho del campeonato nacional

Domingo 1 de febrero

La jornada dominical mantiene el ritmo con dos choques clave: Herrera vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera y Panamá Este vs Panamá Metro en el Rod Carew, ambos desde las 7:00 p.m., en partidos que pueden marcar tendencia en sus respectivas series.

Lunes 2 y martes 3: cambio de sede

El lunes 2 de febrero, las series se trasladan al occidente del país. Coclé vs Chiriquí Occidente se disputará en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, mientras que Chiriquí vs Los Santos chocarán en el Roberto Hernández, ambos a las 7:00 p.m..

El martes 3 continúa la acción con los mismos enfrentamientos, además de Panamá Oeste vs Herrera en el Claudio Nieto y Panamá Metro vs Panamá Este en el Rod Carew.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Coclé vs Panamá Metro: La 'Leña Roja' ardió fuerte ante el desconcierto de los 'Metrillos'

Miércoles 4 y jueves 5: juegos decisivos

El miércoles 4 de febrero se repiten los cuatro compromisos, todos a las 7:00 p.m., en una fecha que podría ser clave para definir lideratos de serie.

El jueves 5, la atención se centra en Panamá Oeste vs Herrera en el Claudio Nieto y Panamá Metro vs Panamá Este en el Rod Carew, encuentros que podrían empujar las series a su límite.

Cierre de semana: viernes 6, sábado 7 y domingo 8

El viernes 6 y sábado 7 de febrero se retoman los duelos entre Chiriquí Occidente vs Coclé en el José Antonio Remón Cantera y Los Santos vs Chiriquí en el Kenny Serracín, con una cartelera completa el sábado que incluye también Herrera vs Panamá Oeste y Panamá Este vs Panamá Metro.

El domingo 8 de febrero, si las series lo requieren, se disputarán los posibles juegos finales entre Herrera vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera y Panamá Este vs Panamá Metro en el Rod Carew.

Con un calendario exigente y series pactadas al mejor de siete, la Ronda de Ocho del Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 se perfila como una verdadera prueba de carácter para las novenas en competencia. Cada lanzamiento, cada turno al bate y cada jugada defensiva puede inclinar la balanza en un camino que solo permitirá avanzar a los cuatro mejores hacia la lucha por el título nacional.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Mira EN VIVO los piques de la ronda de 8 del campeonato nacional