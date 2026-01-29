Béisbol Juvenil 2026| Resultados del miércoles 28 de enero, tabla de posiciones y lo próximo en el campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX

Panamá/La jornada del miércoles 28 de enero marcó el fin de la etapa regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Seis partidos se jugaron y uno de ellos definió al último equipo clasificado a la siguiente etapa del certamen. A continuación detallamos lo ocurrido en esta fecha.

Los herreranos obtienen el último cupo disponible a la Ronda de Ocho tras vencer a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Rogelio Jaén permitió cuatro imparables,dio nueve ponches y una base por bola en siete episodios y medio para ser el lanzador ganador. Daniel Brown cargó con la derrota.

Julio Casas conectó dos hits en dos turnos con tres carreras anotadas por Herrera.

Veraguas 4-8 Los Santos

Cuatro carreras, en la parte baja del séptimo episodio, le aseguraron el triunfo a los santeños sobre los 'Indios' veragüenses en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de La Tablas.

Santiago Mendoza se acreditó el triunfo al tolerar seis inatrapables y tres anotaciones, con dos ponches y dos bases por bolas en cinco entradas. Eliécer Almanza fue el serpentinero derrotado.

Edgar Frías bateó de 4-2 y empujó tres carreras por Los Santos. José Palomino de 4-2 con tres anotadas y una empujada y José Delgado de 2-2.

Por Veraguas, Eligio Corrales de 3-2 con una carrera anotada. Joel Muñoz de 4-2 con una impulsada y Salvador Santamaría de 4-2 con una anotada.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Panamá Metro 3-10 Darién

Las 'Harpías' darienitas se despidieron de sus fanáticos en el Estadio de Metetí con un triunfo contundente sobre los 'Metrillos'.

Darién allanó su camino al triunfo con cinco carreras en la parte baja del primer episodio y anotó tres más en el segundo.

Idelmar Ibarra recibió ocho hits y dos carreras, propinó tres ponches y dos bases por bolas en siete entradas para acreditarse el triunfo. La derrota la cargó Ángel Valdés.

Abduel Montenegro pegó de 3-2 con dos carreras anotadas y dos impulsadas por Darién. Jensual Guizado de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Carlos Burac de 4-2 con dos anotadas.

Por Panamá Metro, Carlos Peraza de 4-3 con una carrera anotada. Christian Andrión de 2-2 y Junior Saldaña de 5-2 con dos anotadas.

Panamá Este 1-4 Colón

Los 'Beep Beep' colonenses terminaron su participación en el certamen con una victoria sobre los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Charis Carranza propinó 14 ponches, dio dos bases por bolas y limitó a sus rivales a tres inatrapables para llevarse el triunfo. Ian Cepeda se apuntó el descalabro.

José Fonseca conectó de 3-2 y empujó una carrera por Colón. Humberto Periñán de 5-2 con dos anotadas y una remolcada y Jayden Brokamp de 3-1.

Por Panamá Este, Joey Wood de 3-2 y Eduardo Rodríguez de 3-1.

Te puede interesar: Panamá avanza a Ronda Final de la Clasificatoria Femenina Sub-17 de Concacaf con empate ante Bermudas

Chiriquí Occidente 5-2 Chiriquí

Los occidentales rompieron un empate parcial, de dos anotaciones, con tres carreras en la parte alta del octavo episodio para imponerse a sus vecinos chiricanos en un juego que se llevó a cabo en el estadio Kenny Serracín de David.

Enoc Santos fue el lanzador ganador al permitir un incogible, no recibió carreras y dio una base por bola en un relevo de dos entradas y un tercio. En tanto Juan Trejos cargó con la derrota.

Maykel Rojas pegó de 4-2 con una carrera anotada y una empujada por Chiriquí Occidente. Luis Espinoza de 4-2 con una anotada y Jeremy Gómez de 3-1 con una remolcada.

Por Chiriquí, Hilder Miranda de 4-2 con una carrera anotada. Samir Caballero de 3-1 con una anotada y Abdiel Hernández de 4-1 con una impulsada.

Te puede interesar: El piloto panameño Mario Bárcenas forma parte de la familia TVMAX

Los coclesanos superaron a los 'Vaqueros' de Oeste en un partido, realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, y que transmitido por TVMAX.

Maykol Moreno se acreditó la victoria al lanzar cinco episodios en los que permitió seis imparables y dos carreras, propinó seis ponches y dos bases por bolas. En tanto Edward Moreno se apuntó el descalabro.

Gabriel De Gracia conectó de 4-2 con una carrera anotada por Coclé.

Clasificados

Con la victoria de Herrera sobre Bocas del Toro quedó definida la lista de equipos que disputarán la Ronda de Ocho. Estos colectivos son los siguientes:

Panamá Oeste

Coclé

Chiriquí

Panamá Metro

Panamá Este

Los Santos

Chiriquí Occidente

Herrera

Los récords de esos conjuntos y el registro de victorias y derrotas de aquellos que quedaron eliminados los detallamos a continuación.

Lo próximo

Para este jueves 29 de enero se tiene prevista la selección de los peloteros que reforzarán a los equipos que se mantiene en competencia.

En base a lo estipulado en el reglamento del torneo, estos se escogerán de entre los conjuntos eliminados o de aquellos que forman parte de las nóminas de 40 jugadores que cada conjunto tiene.

Esa escogencia se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la sede de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) ubicada en las instalaciones del estadio Rod Carew.

La fecha extraoficial para que inicie la Ronda de Ocho es el viernes 30 de enero.