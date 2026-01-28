La primera fecha del campeonato TCR 2026 está programada para el próximo 1 de febrero.

Panamá/Mario Bárcenas, un piloto con más de 30 años de trayectoria en el automovilismo, ha formalizado una alianza estratégica con TVMAX para la temporada 2026.

Este acuerdo busca integrar al experimentado corredor a la familia TVMAX junto a otros talentos destacados como Luis Ramírez, Gianmetteo Rousseau y Daniel Gillette, con el objetivo primordial de potenciar la divulgación de su escudería y modernizar la visibilidad de los protagonistas del deporte motor en Panamá.

La primera fecha del campeonato TCR 2026 está programada para el próximo 1 de febrero, marcando el punto de partida de una campaña que se proyecta como clave para el posicionamiento internacional del país. La parrilla de salida contará con una alta exigencia debido a la participación de cinco pilotos panameños y competidores internacionales provenientes de Perú, Costa Rica, Estados Unidos y diversos países de Centroamérica. Bárcenas enfatizó que este crecimiento en el nivel de competencia obliga a los deportistas locales a mejorar de forma constante.

El piloto también resaltó los siguientes puntos clave sobre el futuro del deporte:

• Innovación audiovisual: Se planea mejorar la experiencia del aficionado mediante tomas a bordo de los autos y contenidos que permitan vivir la carrera desde dentro de la pista.

• Infraestructura de primer nivel: Destacó la calidad del autódromo panameño, calificándolo como uno de los más atractivos de la región, lo que genera un interés masivo de pilotos extranjeros por competir en suelo istmeño.

• Desarrollo generacional: Subrayó la importancia de que los jóvenes que actualmente destacan en el karting realicen una transición exitosa hacia el automovilismo de categorías superiores, proceso que requiere de un sólido respaldo de la empresa privada y marcas patrocinadoras.

Con esta nueva alianza mediática y una infraestructura competitiva, Bárcenas y su equipo buscan que el 2026 sea el año de la consolidación del automovilismo panameño tanto a nivel regional como internacional.