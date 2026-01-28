Béisbol Juvenil 2026 resultado| Herrera se queda con el último boleto a la Ronda de Ocho

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX

Panamá/Herrera obtuvo el último cupo disponible para la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al vencer este miércoles a Bocas del Toro, por 6 carreras a 0, en un partido realizado al estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Ambos equipos llegaban a este encuentro con la necesidad de ganar para tener a la siguiente instancia en el horizonte y los herreranos se presentaron determinados a afrontar el reto ante sus fanáticos.

Cuatro carreras en la parte baja del séptimo episodio sellaron el destino de Herrera quien entra en la fase que reúne a los ocho mejores equipos del torneo.

Rogelio Jaén tiró una pelota de cuatro imparables, no permitió carreras, dio nueve ponches y una base por bola en siete episodios y medio para ser el lanzador ganador.

Daniel Brown cargó con la derrota al tolerar ocho incogibles y seis anotaciones en seis entradas y dos tercios con cuatro ponches propinados y dos bases por bolas.

Julio Casas destacó por la ofensiva herrerana con dos hits en dos turnos y tres carreras anotadas. Omar Osorio de 3-2 con una anotada y dos impulsadas, Johan Vásquez de 3-1 con una remolcada y Eduardo Canto de 4-1 con una impulsada.

Por Bocas del Toro, Jhojan Downer de 4-1. Adrián Fuentes, Edgar Hurtado y Ariel Serrano de 3-1 cada uno.

Herrera finaliza la fase regular con 10 triunfos en 22 partidos jugados. En tanto que Bocas del Toro se despidió con récord de siete victorias y 13 pérdidas.

Al quedar eliminados de la contienda, los bocatoreños no jugarán los partidos que tenía pendientes ante Panamá Oeste y Coclé, por lo que quedan cancelados.