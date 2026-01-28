Béisbol Juvenil 2026| Resultados del martes 27 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza hoy, miércoles 28 de enero, el partido Coclé vs Panamá Oeste, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está a la vuelta de la esquina y la lucha por la clasificación a esa instancia se encuentra en un punto álgido. Esto quedó en evidencia en la jornada 21, disputada el martes 27 de enero de 2026.

En las siguientes líneas detallamos lo ocurrido en los seis partidos programados para esa fecha.

Chiriquí Occidente 5-6 Veraguas (Finalizado en 12 episodios)

Los 'Indios' veragüenses batallaron con los occidentales y los superaron en el estadio Omar Torrijos de Santiago en un juego que se extendió a 12 entradas.

Chiriquí Occidente tomó la ventaja con tres carreras en la parte alta del duodécimo episodio. No obstante Veraguas cerró fuerte esa entrada y marcó las tres anotaciones que le dieron la victoria.

Diego Aguilar se apuntó el triunfo en el rol de lanzador relevo al no tolerar imparables ni carreras en un episodio y un tercio. La derrota fue para Manuel Víquez.

Omar Vargas conectó tres hits en cinco turnos y empujó tres carreras por Veraguas. Moisés Batista de 4-1 con dos impulsadas y Cristian Rodríguez de 4-1 con una remolcada.

Por Chiriquí Occidente, Jesús Arosemena bateó de 4-3 con una carrera anotada y tres empujadas. Oriel Carreño de 3-1 Jonathan Ramos de 4-1 con una impulsada.

Colón 2-5 Darién

Las 'Harpías' darienitas revirtieron un marcador parcial adverso, de 2 carreras a 1, con tres anotaciones en la parte baja del séptimo episodio que fueron determinantes en su triunfo sobre los colonenses en el Estadio de Metetí.

Eliasib Fernández tuvo un relevo de dos entradas en las que toleró un incogible, no recibió carreras y dio dos ponches para ser el lanzador ganador. Leonel Yanis cargó con el descalabro.

Erick Arroyo pegó de 3-1 con una carrera anotada y una impulsada por Darién. Eliasib Fernández de 3-1 con dos anotadas y una remolcada y Edilberto Méndez de 2-1 con una remolcada.

Por Colón, Geremy Ruiz de 2-1. Obed Mejía de 3-1 con una carrera anotada y Francisco Rudas de 3-1.

Bocas del Toro 1-6 Los Santos

Los santeños hicieron valer su localía, en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas, al imponerse a los 'Tortugueros' bocatoreños.

Jhair Díaz lanzó seis episodios y un tercio en los que controló a la ofensiva rival al permitir tres imparables y propinar siete ponches para acreditarse el triunfo. En tanto Omar Yáñez se quedó con la derrota.

Johan Vigil conectó de 4-4, anotó dos carreras y empujó una por Los Santos. Jhostin Vásquez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, José Delgado y Justin Gill de 3-1 con una anotada cada uno ¿.

Por Bocas del Toro, Adrián Fuentes de 3-2 con una carrera remolcada. Jhojan Downer de 3-1 y Juan Martínez de 4-1.

Panamá Oeste 12-1 Panamá Este (Finalizado en 8 episodios)

Los 'Vaqueros' de Oeste afianzan su posición de líder en la tabla de posiciones al imponerse a los 'Potros' de Panamá Este por abultamiento de carreras en ocho episodios en un partido disputado en el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

El conjunto del 'West' tomó el con cinco carreras en la parte alta del segundo episodio. En esa entrada, Jean Rodríguez conectó un cuadrangular productor de dos anotaciones. Además limitó a su rival a un inatrapable.

Alexis Govea se apuntó el triunfo con una apertura de cinco entradas en las que recibió un hit y una carrera con cuatro ponches y cuatro bases por bolas. El serpentinero derrotado fue Ivanier Velásquez.

Jean Rodríguez bateó de 3-2, con dos carreras anotadas y cuatro empujadas por Panamá Oeste. Luis Aranda de 3-2 con una remolcada y Daniel Long de 3-1 con tres anotadas.

Kenneth Belgrave pegó el único hit de Panamá Este en el partido.

Chiriquí 8-2 Herrera

El elenco chiricano venció al conjunto herrerano en su visita al estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Cuatro carreras, en la parte alta del octavo episodio, le aseguraron el triunfo al colectivo del 'Valle de la Luna'.

Juan Lozada fue el lanzador ganador al tolerar un inatrapable sin recibir carreras con dos ponches y una base por bola en tres entradas. Luis Centella cargó con la derrota.

Joel Rodríguez pegó de 3-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas por Chiriquí. Hilder Miranda de 5-3 con tres anotadas y una remolcada, Henry Pinzón y Daffir Núñez de 4-2 cada uno.

Por Herrera, Adams Rodríguez de 4-3 con dos carreas impulsadas.

En un partido transmitido por TVMAX, Coclé aprovechó los errores de la defensa de Panamá Metro para obtener la victoria en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Dereck Gómez se acreditó la victoria luego de una faena de cinco episodios en los que permitió cinco incogibles y una carrera con cuatro ponches. En tanto Roberto Martínez se apuntó el descalabro.

Jaime Escudero conectó tres hits en cuatro turnos y anotó tres carreras por Coclé.

Tabla de posiciones

Aquí tenemos el estado de los equipos tras 21 jornadas. Recordamos que Coclé y Panamá Oeste tienen partidos pendientes con Bocas del Toro.

Próximos partidos

El miércoles 28 de enero tiene seis partidos programados que son los siguientes:

Coclé vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ Transmite TVMAX)

Bocas del Toro vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Panamá Metro vs Darién (Estadio de Metetí)

Veraguas vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Panamá Este vs Colón (Estadio Rod Carew)

Chiriquí Occidente vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Los juegos iniciarán a las 7:00 p.m.