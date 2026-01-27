Mario Bárcenas se une a TVMAX: piloto TCR panameño inicia la temporada 2026 con alianza estratégica

Con más de 30 años de trayectoria en el automovilismo , el experimentado piloto subrayó que la evolución del deporte en Panamá pasa por la modernización de sus estructuras y la visibilidad de sus protagonistas.

Panamá/El piloto panameño de la categoría TCR, Mario Bárcenas inicia la temporada 2026 con un nuevo respaldo institucional tras firmar una alianza estratégica con TVMAX, medio que se encargará de la divulgación de su escudería y lo integrará oficialmente a la familia TVMAX, junto a talentos como Luis Ramírez, Gianmetteo Rousseau y Daniel Gillette.

En entrevista, Bárcenas destacó la importancia del apoyo mediático para el crecimiento del automovilismo nacional y el desarrollo de nuevas generaciones de pilotos.

Otras noticias: Automovilismo| Luis "Lucho" Ramírez y Mario Bárcenas secundan a Milo Valverde en el TCR de Panamá 2025

Una carrera de más de tres décadas y una visión de futuro

Con más de 30 años de trayectoria en el automovilismo, el experimentado piloto subrayó que la evolución del deporte en Panamá pasa por la modernización de sus estructuras y la visibilidad de sus protagonistas.

“Para nosotros es importante el tema de la divulgación de lo que estamos haciendo en el deporte. Tenemos pilotos jóvenes con talentos de nivel mundial y se necesita que la empresa privada y los medios de comunicación nos apoyen para impulsar sus carreras”, señaló Bárcenas.

El piloto valoró además los avances en infraestructura y producción audiovisual, destacando que el objetivo es ofrecer una experiencia más cercana al aficionado, incluyendo tomas a bordo de los autos y contenidos que permitan vivir el campeonato desde dentro de la pista.

Otras noticias: Barcenas Racing conquista la segunda fecha del TCR Panamá con una doble victoria

Arranque oficial del campeonato 2026

Bárcenas confirmó que la primera fecha del campeonato TCR 2026 se disputará el 1 de febrero, marcando el inicio de una temporada que espera sea clave para el posicionamiento internacional del automovilismo panameño.

“Estamos listos para este fin de semana, donde empieza nuestro camino rumbo al 2026. La preparación ya arranca desde días antes en pista”, afirmó.

Nivel internacional en la parrilla de salida

El piloto destacó que esta temporada contará con la participación de cinco pilotos panameños, además de un creciente número de competidores extranjeros, lo que eleva el nivel de exigencia en la categoría.

Entre los nombres mencionados figuran el peruano Rodrigo Pflúcker y Lucho Ramírez, quien cerró la campaña anterior con una victoria destacada, además de pilotos provenientes de Costa Rica, Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

“El nivel sigue creciendo. Queremos que venga esa competencia alta, que nos obligue a mejorar día a día”, explicó.

Otras noticias: De Panamá a Italia| Maxi Schubert: piloto de 9 años entra al circuito europeo del karting

Proyección del automovilismo en Panamá

A mediano plazo, Bárcenas ve un panorama positivo para el deporte motor en el país, especialmente con el desarrollo del karting y la transición de jóvenes talentos hacia las categorías superiores.

“El karting tomó otro rumbo con el nuevo kartódromo. Ahora el reto es lograr que esos pilotos lleguen al automovilismo y se conviertan en nuestras próximas banderas”, apuntó.

No obstante, enfatizó la necesidad del respaldo de la empresa privada y las marcas patrocinadoras, señalando que muchos pilotos internacionales compiten con apoyos sólidos que les permiten sostener sus carreras a largo plazo.

Otras noticias: Autódromo Panamá encendió motores del calendario 2026 con su “Drag War”

Infraestructura y experiencia del aficionado

Bárcenas también resaltó la calidad del autódromo panameño, al que calificó como uno de los más atractivos de la región.

“No es normal tener un venue como este en Centroamérica o el Caribe. Todos los pilotos quieren venir a correr aquí”, comentó.

Desde su perspectiva, la combinación entre una pista de alto nivel y graderías llenas genera una experiencia intensa tanto para los pilotos como para los fanáticos.

Con la temporada a punto de arrancar y una nueva alianza con TVMAX que potenciará la exposición del deporte, Mario Bárcenas y su escudería se preparan para un 2026 que promete ser clave en la consolidación del automovilismo panameño a nivel regional e internacional.