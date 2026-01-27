EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Coclé vs Panamá Metro: partido de hoy del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La fase regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está por terminar y uno de los partidos que forman parte de la cartelera de este martes lo protagonizan los equipos de Coclé y Panamá Metro en el estadio Rod Carew y lo puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Aquí tenemos las alineaciones de ambos equipos para ese encuentro:

Con sus respectivos pases a la Ronda de Ocho asegurados, coclesanos y 'Metrillos' tratan de sumar victorias para tener el mejor puesto en la tabla de posiciones. Eso les permitiría tener la ventaja de casa en las series que tengan en la próxima etapa.

Coclé está en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 16 triunfos en 19 partidos jugados. En tanto que Panamá Metro se ubica en la cuarta casilla con récord de 12 victorias y ocho derrotas.

Sigue las acciones de este encuentro mediante este minuto a minuto. Además tenemos informes de los cinco partidos que completan la jornada que son:

Bocas del Toro vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Colón vs Darién (Estadio de Metetí)

Chiriquí Occidente vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Panamá Oeste vs Panamá Este (Estadio Justino Salinas)

Chiriquí vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Situación actual

En estos momentos hay cinco equipos clasificados. Estos son Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro y Panamá Este.

Están en la carrera por obtener los tres cupos restante a la Ronda de Ocho los conjuntos de Chiriquí Occidente, Herrera, Los Santos y Bocas del Toro.

Darién, Veraguas y Colón están sin opciones de clasificar a la siguiente instancia.

Jornada anterior

Bocas del Toro 2-7 Veraguas

Seis carreras en la parte baja del sexto episodio allanaron el camino hacia el triunfo para los 'Indios' veragüenses sobre los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Alejandro Vega fue el lanzador ganador al tener una faena de seis entradas en las que permitió siete imparables y dos carreras con siete ponches y una base por bola. La derrota la cargó Juan Gallardo.

Salvador Santamaría conectó tres hits en cinco turnos, anotó una carrera y empujó una por Veraguas. Moisés Batista pegó de 4-2, un cuadrangular, una anotada y tres impulsadas, Joel Muñoz de 2-2 con una anotada y Luis Atencio de 3-2 con una anotada y una remolcada.

Por Bocas del Toro, Ian Caballero de 4-2 con una carrera anotada. Emanuel Davis de 4-1 con una impulsada y Arturo Robinson de 2-1 con una anotada.

Panamá Este 2-0 Darién

Los 'Potros' de Panamá Este limitaron a las 'Harpías' darienitas a un imparable y las vencieron por blanqueada en el Estadio de Metetí.

Jean Rivera no recibió inatrapables ni carreras, propinó nueve ponches y otorgó una base por bola en cuatro episodios y un tercio para apuntarse al triunfo. Aaron Otero cargó con el descalabro.

Eduardo Rodríguez bateó de 4-2 y empujó las dos carreras de Panamá Este en el partido. Nelson Bonilla de 2-1 con una anotada y Joey Wood de 4-2 con una anotada.

Juan Vargas pegó el único inatrapable de Darién en el juego.

Panamá Oeste 4-2 Panamá Metro

Los 'Vaqueros' de Panamá Oeste se afianzaron en el liderato de la tabla de posiciones tras imponerse a los 'Metrillos' en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Abdiel Castillo se apuntó la victoria tras una apertura de seis episodios en los que permitió tres hits y una carrera, dio tres ponches y una base por bola. Luis Sanjur se llevó la derrota.

Osvaldo Cuevas pegó de 4-2, anotó una carrera y empujó una por Panamá Oeste. Jean Rodríguez de 3-1 con una anotada y una remolcada y Michael Worthington de 3-1 con una anotada.

Por Panamá Metro, David Murillo de 4-2 con una carrera anotada. Caleb Rivera de 3-1 con una anotada y un impulsada, Edgardo Recuero y Andrés Valderrama de 3-1 cada uno.

Chiriquí 5-3 Los Santos

Dos carreras en la parte alta del noveno episodio marcaron la diferencia a favor de los chiricanos que superaron a los santeños en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Joseph Delgado toleró un hit, no recibió carreras y dio dos ponches en un relevo de un episodio y dos tercios para ser el lanzador ganador. El serpentinero derrotado fue Brandy Mendoza.

Abdiel Hernández pegó de 3-2 y empujó una carrera por Chiriquí. Daffir Núñez de 4-2 con dos remolcadas y Edwin Gómez de 4-2 con una anotada y una impulsada.

Por Los Santos, Uriel De León de 5-3 con una carrera anotada y dos empujadas. Edgar Frías de 5-3 con una anotada y Justin Gill de 3-1 con una anotada.

Chiriquí Occidente 9-10 Herrera (Finalizado en 10 episodios)

Una base por bola con las bases llenas de Oriel Carreño propició la victoria de los herreranos sobre los occidentales en un partido cargado de emociones que se realizó en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

David Saavedra se acreditó el triunfo al lanzar dos episodios y dos tercios en los que toleró un imparable y tres carreras y dio cuatro ponches. El descalabro fue para Enoc Santos a quien se le cargó la carrera de la victoria para el elenco herrerano.

Jorge Cedeño pegó de 3-2 con dos carreras anotadas y una empujada por Herrera. Julio Casas de 3-2 con dos anotadas y Eduardo Canto de 5-1, un cuadrangular, con una anotada y tres impulsadas.

Por Chiriquí Occidente, Jonathan Ramos de 4-3 con dos carreras anotadas y dos remolcadas. Jesús Arosemena de 3-1 con una anotada y Haiján Hernández de 4-1 con una impulsada.

Coclé 6-2 Colón

La jornada inició con el juego que los coclesanos le ganaron a los colonenses en el estadio Rod Carew.

Christian González permitió cinco imparables y una carrera, propinó cuatro ponches y siete bases por bolas en seis entradas y dos tercios sobre el montículo para ser el lanzador ganador. La derrota fue para Andrés Muñoz.

Gabriel De Gracia conectó dos hits en cuatro turnos y empujó una carrera por Coclé.